ACEMDA promove em novembro oficinas culturais gratuitas para crianças e adolescentes de Vilhena

Publicada em 01/11/2025 às 11h06
A Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) vai promover, neste mês de novembro, o projeto “Oficina Arte na Periferia: Raízes Criativas Amazônicas”, que ofertará oficinas culturais gratuitas para cerca de 100 crianças e adolescentes da Escola Estadual Professor Luiz Carlos Paula Assis, no Setor 6 do bairro Parque São Paulo de Vilhena (RO).
Segundo a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, o projeto contará com quatro oficinas voltadas à expressão artística e cultural: malabares circenses, fotografia, artesanato e capoeira. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de habilidades práticas e criativas, fortalecer vínculos sociais e promover o reconhecimento da diversidade cultural da Amazônia.
“Essas oficinas têm como objetivo fortalecer o vínculo das crianças e adolescentes com suas raízes e com o território onde vivem, valorizando seus saberes e expressões. Ao oferecer espaços de criação e reconhecimento cultural, o projeto contribui para que eles reafirmem suas identidades e desenvolvam seus talentos”, afirma Andréia Machado.
O projeto é realizado por meio de parceria entre a ACEMDA e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Vilhena, com foco no atendimento de crianças e adolescentes. De acordo com a presidente da associação, Andréia Machado, ao final de cada oficina os participantes receberão certificados de participação, como forma de valorização do esforço e do aprendizado durante as atividades.
Além do incentivo à prática artística, as oficinas também propõem reflexões sobre a cultura local, a preservação ambiental e o fortalecimento da identidade amazônica. A iniciativa busca ainda abrir novas perspectivas para o futuro das crianças e adolescentes, ao proporcionar o contato com habilidades que podem ser aplicadas tanto no campo pessoal quanto profissional.
Com ações voltadas à inclusão e ao desenvolvimento humano, o projeto reafirma o compromisso da ACEMDA com a promoção de direitos e com a democratização do acesso à cultura em Vilhena.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!