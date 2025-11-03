36 Anos de Luta e Conquistas: O Sindsef/RO em Defesa dos Servidores Públicos Federais!
Por Assessoria
Publicada em 03/11/2025 às 13h50
Nos acompanhe pelo Google News

 A história do Sindsef/RO é marcada pela coragem e união, nascendo como uma resposta essencial às demandas dos servidores públicos federais após a transição do Território para o Estado em 1981 e a conseqüente reorganização administrativa. A fundação da entidade tornou-se urgente para garantir a defesa dos direitos de uma categoria que, em sua maioria, era regida pela CLT.

Ao longo de 36 anos, o Sindsef/RO acumulou inúmeras vitórias que transformaram a vida de milhares de servidores, que guiaram nossa trajetória e consolidaram o Sindsef/RO como uma entidade combativa e representativa.

Nossa atuação é multifacetada, abrangendo as frentes judicial, administrativa e política, garantindo a proteção integral do servidor e promovendo a orientação constante sobre seus direitos e deveres.

Agradecemos a todos os filiados, diretores e parceiros que construíram e continuam a construir a história de luta e sucesso do Sindsef/RO.

Parabéns, Sindsef/RO, pelos seus 36 anos! A luta continua! 

Geral Vitórias
Imprimir imprimir