3º Torneio de Xadrez de Jaru acontece no próximo domingo, dia 30

Publicada em 25/11/2025 às 09h30
A Prefeitura de Jaru realizará no próximo domingo, 30 de novembro, das 7h50 às 17h30, no Ginásio Sebastião Mesquita, a terceira edição do Torneio de Xadrez.
Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, o evento deve reunir dezenas de enxadristas que irão competir nas categorias mirim, infantil, juvenil e absoluto.
As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 27 de novembro. Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede da Semecelt, localizada nas dependências do Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, ou pelo telefone/WhatsApp (69) 99958-7932.
