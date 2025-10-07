Yuri Lima apaga fotos com Iza e publica imagem da filha: “Família”

Publicada em 07/10/2025 às 11h32
O ex-jogador Yuri Lima voltou a chamar atenção nas redes sociais por causa de sua relação com a cantora Iza. Nesta terça-feira (7), internautas perceberam que o atleta removeu todas as fotos que tinha ao lado da artista no Instagram. Até o momento, ele não explicou se excluiu as imagens definitivamente ou apenas as arquivou.
Logo após a repercussão, Yuri publicou uma nova foto mostrando Nala, filha que teve com Iza, e escreveu apenas “família” na legenda — gesto que reacendeu as especulações sobre o status atual do relacionamento.
O casal já havia enfrentado uma crise em julho de 2024, quando mensagens íntimas entre Yuri e a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes vieram a público. Na época, Iza estava grávida e anunciou o término. Dois meses depois, em setembro, a cantora decidiu reatar a relação. Nala nasceu em outubro do mesmo ano.
Mais recentemente, em setembro deste ano, Yuri voltou a causar polêmica ao republicar em seu perfil uma foto de Adrielly, mulher desconhecida por ele, que apareceu de biquíni. A jovem afirmou que nunca teve contato com o atleta e que o repost pode ter ocorrido por engano, já que o recurso havia sido adicionado à plataforma pouco antes.
Yuri Lima não comentou o episódio nem o desaparecimento das fotos com a cantora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!