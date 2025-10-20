Wilber Coimbra é reconduzido à presidência do TCE-RO para o biênio 2026/27 em eleição marcada pelo consenso e maturidade

Publicada em 20/10/2025 às 13h50
Em sessão especial realizada nesta segunda-feira (20/10), o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) reafirmou sua maturidade institucional ao reconduzir, por unanimidade, o conselheiro Wilber Coimbra à presidência, para o biênio 2026-2027.
A eleição, marcada pela candidatura única e pelo ambiente de consenso entre os membros do colegiado, consolida um modelo de governança responsável, técnica e voltada para resultados concretos à sociedade.
A nova diretoria, eleita em chapa única, reflete equilíbrio entre experiência, inovação e compromisso com o interesse público:
DIRETORIA ELEITA – BIÊNIO 2026-2027
Presidente: Wilber Coimbra
Vice-Presidente: Edilson Silva
Corregedor: Paulo Curi
Presidente da 1ª Câmara: Jailson Viana
Presidente da 2ª Câmara: Valdivino Crispim
Ouvidor: Francisco Carvalho
Presidente da Escola Superior de Contas (ESCon): Euler Mello
COMPROMISSO RENOVADO COM A SOCIEDADE
Após a eleição, os conselheiros eleitos destacaram o valor da continuidade, orientado pela responsabilidade, união institucional e compromisso com resultados que impactam diretamente a vida dos cidadãos rondonienses.
Em seus pronunciamentos, reforçaram a confiança na recondução do conselheiro Wilber Coimbra à presidência e celebraram a maturidade do TCE na condução de seus processos internos.
Ao agradecer a todos os integrantes do Tribunal de Contas, o presidente reeleito Wilber Coimbra fez um pronunciamento marcado por humildade, fé e reconhecimento à união institucional.
“Se há algum sucesso em minha gestão, eu tributo tudo a Deus, absolutamente tudo. A maior luta que temos aqui é para manter este Tribunal unido, um Tribunal que não tem vaidade, que não disputa poder, mas que concorre para ajudar o presidente, para fortalecer a instituição. Talvez por isso eu tenha sido reeleito presidente, porque aqui ninguém concorre para ser presidente do Tribunal, mas para ajudar o presidente a servir ao Tribunal”, discursou, emocionado.
VALORES QUE SUSTENTAM A GOVERNANÇA
Em sua fala, o vice-presidente eleito, Edilson Silva, ressaltou os valores que sustentam a governança do Tribunal e a importância da união institucional.
“A continuidade, não o continuísmo, é um valor que não devemos abrir mão jamais. É a continuidade com correções de rumo, com a maturação de ações, inovação e a união”, enfatizou.
MATURIDADE INSTITUCIONAL
O conselheiro Paulo Curi, eleito corregedor, destacou a recondução do atual presidente e a maturidade institucional do Tribunal de Contas.
“A recondução do presidente Wilber permitirá dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado com cuidado e esmero, fortalecendo a instituição em muitos aspectos. Não é à toa que, em todas as avaliações pelas quais o Tribunal tem passado, temos melhorado nossos indicadores. Isso justifica a recondução”, ressaltou.
PERCEPÇÃO POSITIVA NO ÂMBITO NACIONAL
O conselheiro e presidente reconduzido da Escola Superior de Contas, Euler Mello, mencionou os resultados alcançados pelo TCE-RO e a percepção positiva entre os demais Tribunais de Contas.
“Ao longo dos últimos anos, temos tido uma continuidade nas diretrizes do Tribunal, e os resultados estão aparecendo. Temos destaque em áreas como saúde, educação, meio ambiente e segurança. Agindo dessa forma, vamos continuar alcançando bons resultados e mantendo o Tribunal em evidência nacional”, asseverou.
PAPEL TRANSFORMADOR DA PRESIDÊNCIA
O ouvidor do TCE-RO, também reconduzido, conselheiro Francisco Carvalho, reforçou o papel transformador da presidência e o apoio institucional à nova gestão.
“Desde o dia em que entrei aqui, digo que todos os que passam pela presidência do Tribunal se tornam pessoas mais maduras e melhores em todos os aspectos. Sempre fui presidencialista, sempre apoiei quem assume essa missão, porque nossa luta é pela melhoria do Tribunal de Contas, principalmente no seu objetivo final: melhorar a vida da sociedade”, afirmou.
SENSIBILIDADE NA GESTÃO DAS PESSOAS
O conselheiro Jailson Viana relembrou o início da gestão de Wilber Coimbra e reconheceu sua sensibilidade com as pessoas e com os resultados das políticas públicas.
“Um dos pilares fundamentais de uma boa governança é valorizar pessoas, saber lidar com elas e se preocupar com o resultado efetivo da política pública que atinge milhões. Essa preocupação humana já estava presente, e os resultados que alcançamos nesses dois anos mostram isso, especialmente na saúde, com monitoramento e apoio colaborativo aos gestores”, afirmou.
MPC-RO: RELAÇÃO INSTITUCIONAL MADURA
Representando o MPC-RO, Miguidônio Loiola Neto destacou a relação institucional madura entre as duas entidades e a liderança firme do presidente reconduzido.
“A relação entre o TCE e o MPC é marcada por maturidade e harmonia, dentro de um regime condominial e de deferência institucional. É com alegria que vemos sua recondução, em defesa das competências da instituição com habilidade, competência e, muitas vezes, com a bravura da resiliência”, acentua.
UM CICLO DE CONTINUIDADE SEM CONTINUÍSMO
A recondução não representa mera repetição, mas a consolidação de um modelo de gestão que alia planejamento, inovação e estabilidade institucional.
O novo ciclo será de continuidade racional e sistêmica, em que políticas institucionais assertivas (construídas de forma técnica e participativa) seguirão sendo aprimoradas, sempre convergentes com o interesse público.
Esse conceito de continuidade sem continuísmo reflete a maturidade de um Tribunal, que evolui, ajusta rotas e renova práticas sem abrir mão dos princípios que o fortalecem: transparência, responsabilidade e entrega de valor à sociedade.
BALANÇO DE GESTÃO: RESULTADOS QUE JUSTIFICAM A CONFIANÇA
Nos últimos anos, o TCE-RO consolidou um dos períodos mais produtivos de sua história recente.
Com foco na efetividade, governança e impacto social, a atual gestão promoveu avanços em todas as áreas, com números que refletem um Tribunal dinâmico, moderno e comprometido com resultados concretos.
Em 2024, a atuação proativa do Tribunal de Contas proporcionou uma economia histórica de R$ 607,6 milhões aos cofres públicos.
No total, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas fiscalizou R$ 3,29 bilhões, abrangendo recursos aplicados em setores estratégicos:
Infraestrutura: R$ 2,08 bilhões
Saúde: R$ 612,9 milhões
Administração: R$ 397,6 milhões
Educação: R$ 188,8 milhões
Agricultura: R$ 4,6 milhões
Além disso, o TCE-RO visitou os 52 municípios do estado. Em muitos casos, mais de uma vez, garantindo presença efetiva e acompanhamento próximo das políticas públicas.
CAPACITAÇÃO E INDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Por meio da Escola Superior de Contas, seu braço pedagógico, o Tribunal promoveu 4 mil capacitações voltadas a gestores e servidores públicos, todas com recursos próprios.
Esse investimento no conhecimento e no desenvolvimento humano faz do TCE-RO uma das instituições que mais formaram gestores públicos em Rondônia, qualificando a administração pública e promovendo governança compartilhada.
AVANÇOS EM GOVERNANÇA, TECNOLOGIA E VALORIZAÇÃO
O biênio foi marcado pela modernização dos aparatos de governança e pela incorporação de novas tecnologias, que tornaram o controle externo mais ágil, inteligente e eficiente.
Entre as principais inovações está a implantação do Controle Externo Orientado por Dados (CEOD), que introduziu a ciência de dados e a inteligência artificial nas análises técnicas, permitindo decisões baseadas em evidências.
Outra conquista foi o lançamento da ContAI, ferramenta de inteligência artificial voltada para otimizar tarefas internas, aumentar a precisão de relatórios e personalizar respostas às demandas da instituição.
No campo da valorização material do servidor, a gestão implementou medidas concretas, fortalecendo o engajamento e a satisfação interna.
Essa política de valorização contribuiu para resultados expressivos nas pesquisas de clima e na certificação internacional Great Place to Work (GPTW), em que o Tribunal alcançou nota 89.
DESTAQUE E REFERÊNCIA NACIONAL
A credibilidade institucional e o compromisso com a transparência renderam ao TCE-RO reconhecimentos inéditos.
O Portal da Transparência do Tribunal recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante de Qualidade do Programa Nacional de Transparência Pública, com nota de 99,23% de conformidade.
No Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), o TCE-RO alcançou 93% dos critérios avaliados, superando o desempenho de anos anteriores e consolidando sua reputação de excelência nacional.
A atuação do Tribunal também foi certificada pelo UNICEF, em reconhecimento à contribuição para o avanço da educação infantil e do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que impacta diretamente 58 mil alunos em mais de 600 escolas de Rondônia.
A visibilidade externa é outro indicador de fortalecimento institucional: em 2024, os conteúdos de comunicação do TCE-RO alcançaram, em todo o Brasil, mais de 21 milhões de pessoas nas redes sociais, portais de notícias, rádio, televisão e mídia impressa, consolidando a imagem do Tribunal como instituição de credibilidade, técnica e humana.
CONTROLE EXTERNO HUMANIZADO E DIALÓGICO
Um dos maiores legados do atual ciclo é o fortalecimento de um controle externo humanizado e dialógico, que se propõe a ser educador, propositivo e parceiro da boa gestão pública.
O TCE-RO vem aprimorando suas práticas de fiscalização, promovendo auditorias que não apenas identificam falhas, mas orientam gestores para soluções.
Esse modelo de controle qualificado e responsivo tem estimulado mudanças positivas nas administrações municipais e estaduais, contribuindo para melhores serviços e políticas públicas mais efetivas.
PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL
O período foi marcado por inúmeras conquistas significativas que reforçam a credibilidade do Tribunal. Algumas delas:
Selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública (2024)
Certificação GPTW – único Tribunal de Contas do Brasil com o título de Ótimo Lugar Para Trabalhar
93% de desempenho no MMD-TC
Reconhecimento do UNICEF pela atuação na Educação
Esses reconhecimentos traduzem, em números e resultados, o compromisso de uma gestão que entrega, inova e se mantém fiel à missão pública.
PROPÓSITO DE SERVIR COM EXCELÊNCIA
A unidade institucional reafirmada neste processo eleitoral é símbolo de uma trajetória consolidada de confiança, maturidade e coerência.
Com a recondução da atual presidência, o TCE-RO reforça seu compromisso com uma continuidade racional, planejada e responsável, pautada pelo propósito de servir com excelência à sociedade rondoniense.
Mais do que um novo ciclo, trata-se da consolidação de um legado: o de um Tribunal que planeja com visão, executa com técnica e comunica com humanidade.
