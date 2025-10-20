Wilber Coimbra é reconduzido à presidência do TCE-RO para o biênio 2026/27 em eleição marcada pelo consenso e maturidade
Por ASCOM TCE-RO
Publicada em 20/10/2025 às 13h50
Nos acompanhe pelo Google News

 Em sessão especial realizada nesta segunda-feira (20/10), o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) reafirmou sua maturidade institucional ao reconduzir, por unanimidade, o conselheiro Wilber Coimbra à presidência, para o biênio 2026-2027.  

A eleição, marcada pela candidatura única e pelo ambiente de consenso entre os membros do colegiado, consolida um modelo de governança responsável, técnica e voltada para resultados concretos à sociedade. 

A nova diretoria, eleita em chapa única, reflete equilíbrio entre experiência, inovação e compromisso com o interesse público: 

DIRETORIA ELEITA – BIÊNIO 2026-2027 

Presidente: Wilber Coimbra 

Vice-Presidente: Edilson Silva 

Corregedor: Paulo Curi 

Presidente da 1ª Câmara: Jailson Viana 

Presidente da 2ª Câmara: Valdivino Crispim 

Ouvidor: Francisco Carvalho 

Presidente da Escola Superior de Contas (ESCon): Euler Mello 

COMPROMISSO RENOVADO COM A SOCIEDADE 

Após a eleição, os conselheiros eleitos destacaram o valor da continuidade, orientado pela responsabilidade, união institucional e compromisso com resultados que impactam diretamente a vida dos cidadãos rondonienses.  

Em seus pronunciamentos, reforçaram a confiança na recondução do conselheiro Wilber Coimbra à presidência e celebraram a maturidade do TCE na condução de seus processos internos. 

Ao agradecer a todos os integrantes do Tribunal de Contas, o presidente reeleito Wilber Coimbra fez um pronunciamento marcado por humildade, fé e reconhecimento à união institucional. 

“Se há algum sucesso em minha gestão, eu tributo tudo a Deus, absolutamente tudo. A maior luta que temos aqui é para manter este Tribunal unido, um Tribunal que não tem vaidade, que não disputa poder, mas que concorre para ajudar o presidente, para fortalecer a instituição. Talvez por isso eu tenha sido reeleito presidente, porque aqui ninguém concorre para ser presidente do Tribunal, mas para ajudar o presidente a servir ao Tribunal”, discursou, emocionado. 

VALORES QUE SUSTENTAM A GOVERNANÇA

Em sua fala, o vice-presidente eleito, Edilson Silva, ressaltou os valores que sustentam a governança do Tribunal e a importância da união institucional. 

“A continuidade, não o continuísmo, é um valor que não devemos abrir mão jamais. É a continuidade com correções de rumo, com a maturação de ações, inovação e a união”, enfatizou. 

MATURIDADE INSTITUCIONAL

O conselheiro Paulo Curi, eleito corregedor, destacou a recondução do atual presidente e a maturidade institucional do Tribunal de Contas. 

“A recondução do presidente Wilber permitirá dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado com cuidado e esmero, fortalecendo a instituição em muitos aspectos. Não é à toa que, em todas as avaliações pelas quais o Tribunal tem passado, temos melhorado nossos indicadores. Isso justifica a recondução”, ressaltou. 

PERCEPÇÃO POSITIVA NO ÂMBITO NACIONAL

O conselheiro e presidente reconduzido da Escola Superior de Contas, Euler Mello, mencionou os resultados alcançados pelo TCE-RO e a percepção positiva entre os demais Tribunais de Contas. 

“Ao longo dos últimos anos, temos tido uma continuidade nas diretrizes do Tribunal, e os resultados estão aparecendo. Temos destaque em áreas como saúde, educação, meio ambiente e segurança. Agindo dessa forma, vamos continuar alcançando bons resultados e mantendo o Tribunal em evidência nacional”, asseverou.

PAPEL TRANSFORMADOR DA PRESIDÊNCIA

O ouvidor do TCE-RO, também reconduzido, conselheiro Francisco Carvalho, reforçou o papel transformador da presidência e o apoio institucional à nova gestão. 

“Desde o dia em que entrei aqui, digo que todos os que passam pela presidência do Tribunal se tornam pessoas mais maduras e melhores em todos os aspectos. Sempre fui presidencialista, sempre apoiei quem assume essa missão, porque nossa luta é pela melhoria do Tribunal de Contas, principalmente no seu objetivo final: melhorar a vida da sociedade”, afirmou.

SENSIBILIDADE NA GESTÃO DAS PESSOAS

O conselheiro Jailson Viana relembrou o início da gestão de Wilber Coimbra e reconheceu sua sensibilidade com as pessoas e com os resultados das políticas públicas. 

“Um dos pilares fundamentais de uma boa governança é valorizar pessoas, saber lidar com elas e se preocupar com o resultado efetivo da política pública que atinge milhões. Essa preocupação humana já estava presente, e os resultados que alcançamos nesses dois anos mostram isso, especialmente na saúde, com monitoramento e apoio colaborativo aos gestores”, afirmou. 

MPC-RO: RELAÇÃO INSTITUCIONAL MADURA

Representando o MPC-RO, Miguidônio Loiola Neto destacou a relação institucional madura entre as duas entidades e a liderança firme do presidente reconduzido. 

“A relação entre o TCE e o MPC é marcada por maturidade e harmonia, dentro de um regime condominial e de deferência institucional. É com alegria que vemos sua recondução, em defesa das competências da instituição com habilidade, competência e, muitas vezes, com a bravura da resiliência”, acentua. 

UM CICLO DE CONTINUIDADE SEM CONTINUÍSMO 

A recondução não representa mera repetição, mas a consolidação de um modelo de gestão que alia planejamento, inovação e estabilidade institucional. 

O novo ciclo será de continuidade racional e sistêmica, em que políticas institucionais assertivas (construídas de forma técnica e participativa) seguirão sendo aprimoradas, sempre convergentes com o interesse público. 

Esse conceito de continuidade sem continuísmo reflete a maturidade de um Tribunal, que evolui, ajusta rotas e renova práticas sem abrir mão dos princípios que o fortalecem: transparência, responsabilidade e entrega de valor à sociedade. 

BALANÇO DE GESTÃO: RESULTADOS QUE JUSTIFICAM A CONFIANÇA 

Nos últimos anos, o TCE-RO consolidou um dos períodos mais produtivos de sua história recente. 

Com foco na efetividade, governança e impacto social, a atual gestão promoveu avanços em todas as áreas, com números que refletem um Tribunal dinâmico, moderno e comprometido com resultados concretos. 

Em 2024, a atuação proativa do Tribunal de Contas proporcionou uma economia histórica de R$ 607,6 milhões aos cofres públicos. 

No total, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas fiscalizou R$ 3,29 bilhões, abrangendo recursos aplicados em setores estratégicos: 

Infraestrutura: R$ 2,08 bilhões

Saúde: R$ 612,9 milhões

Administração: R$ 397,6 milhões

Educação: R$ 188,8 milhões

Agricultura: R$ 4,6 milhões  

Além disso, o TCE-RO visitou os 52 municípios do estado. Em muitos casos, mais de uma vez, garantindo presença efetiva e acompanhamento próximo das políticas públicas. 

CAPACITAÇÃO E INDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Por meio da Escola Superior de Contas, seu braço pedagógico, o Tribunal promoveu 4 mil capacitações voltadas a gestores e servidores públicos, todas com recursos próprios. 

Esse investimento no conhecimento e no desenvolvimento humano faz do TCE-RO uma das instituições que mais formaram gestores públicos em Rondônia, qualificando a administração pública e promovendo governança compartilhada. 

AVANÇOS EM GOVERNANÇA, TECNOLOGIA E VALORIZAÇÃO 

O biênio foi marcado pela modernização dos aparatos de governança e pela incorporação de novas tecnologias, que tornaram o controle externo mais ágil, inteligente e eficiente. 

Entre as principais inovações está a implantação do Controle Externo Orientado por Dados (CEOD), que introduziu a ciência de dados e a inteligência artificial nas análises técnicas, permitindo decisões baseadas em evidências. 

Outra conquista foi o lançamento da ContAI, ferramenta de inteligência artificial voltada para otimizar tarefas internas, aumentar a precisão de relatórios e personalizar respostas às demandas da instituição. 

No campo da valorização material do servidor, a gestão implementou medidas concretas, fortalecendo o engajamento e a satisfação interna. 

Essa política de valorização contribuiu para resultados expressivos nas pesquisas de clima e na certificação internacional Great Place to Work (GPTW), em que o Tribunal alcançou nota 89. 

DESTAQUE E REFERÊNCIA NACIONAL 

A credibilidade institucional e o compromisso com a transparência renderam ao TCE-RO reconhecimentos inéditos. 

O Portal da Transparência do Tribunal recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante de Qualidade do Programa Nacional de Transparência Pública, com nota de 99,23% de conformidade. 

No Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), o TCE-RO alcançou 93% dos critérios avaliados, superando o desempenho de anos anteriores e consolidando sua reputação de excelência nacional. 

A atuação do Tribunal também foi certificada pelo UNICEF, em reconhecimento à contribuição para o avanço da educação infantil e do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que impacta diretamente 58 mil alunos em mais de 600 escolas de Rondônia. 

A visibilidade externa é outro indicador de fortalecimento institucional: em 2024, os conteúdos de comunicação do TCE-RO alcançaram, em todo o Brasil, mais de 21 milhões de pessoas nas redes sociais, portais de notícias, rádio, televisão e mídia impressa, consolidando a imagem do Tribunal como instituição de credibilidade, técnica e humana. 

CONTROLE EXTERNO HUMANIZADO E DIALÓGICO

Um dos maiores legados do atual ciclo é o fortalecimento de um controle externo humanizado e dialógico, que se propõe a ser educador, propositivo e parceiro da boa gestão pública. 

O TCE-RO vem aprimorando suas práticas de fiscalização, promovendo auditorias que não apenas identificam falhas, mas orientam gestores para soluções. 

Esse modelo de controle qualificado e responsivo tem estimulado mudanças positivas nas administrações municipais e estaduais, contribuindo para melhores serviços e políticas públicas mais efetivas. 

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL 

O período foi marcado por inúmeras conquistas significativas que reforçam a credibilidade do Tribunal. Algumas delas: 

Selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública (2024) 

Certificação GPTW – único Tribunal de Contas do Brasil com o título de Ótimo Lugar Para Trabalhar

93% de desempenho no MMD-TC

Reconhecimento do UNICEF pela atuação na Educação  

Esses reconhecimentos traduzem, em números e resultados, o compromisso de uma gestão que entrega, inova e se mantém fiel à missão pública. 

PROPÓSITO DE SERVIR COM EXCELÊNCIA

A unidade institucional reafirmada neste processo eleitoral é símbolo de uma trajetória consolidada de confiança, maturidade e coerência. 

Com a recondução da atual presidência, o TCE-RO reforça seu compromisso com uma continuidade racional, planejada e responsável, pautada pelo propósito de servir com excelência à sociedade rondoniense. 

Mais do que um novo ciclo, trata-se da consolidação de um legado: o de um Tribunal que planeja com visão, executa com técnica e comunica com humanidade.

Geral Unanimidade
Imprimir imprimir