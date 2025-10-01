Vera Fischer brinca com fãs ao postar de maiô: “Essa setentinha também merece biscoito?”

Publicada em 01/10/2025 às 15h48
A atriz Vera Fischer, de 73 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (1) ao compartilhar novas selfies diante do espelho. Nas imagens, a artista aparece usando um maiô preto e branco e aproveitou para interagir de forma bem-humorada com os seguidores.
Na legenda, Vera escreveu: “Essa setentinha aqui também merece biscoito? (risos) Ah vai, escolham um emoji pra mim que não seja esse [de biscoito]. Queridíssima quarta-feira para todos vocês meus amores”.
A publicação rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários de fãs e amigos. Muitos elogiaram a beleza da atriz e responderam à brincadeira. “Linda demais e, pra idade que tem, se torna ainda mais linda e especial”, disse um seguidor. Outro escreveu: “Um biscoito não, o caminhão inteiro Ahahahaha”. Já um terceiro destacou: “O tempo passa para todos, mas para você, a beleza ficou congelada. Sempre linda!”.
