 UNIR divulga datas e pautas das próximas sessões dos conselhos superiores
Por UNIR
Publicada em 20/10/2025 às 16h10
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga para a comunidade em geral as datas de realização das próximas sessões dos seus Conselhos Superiores - Consea e Consad.

As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube 

 (acesse aqui).

As pautas das respectivas sessões estão disponíveis para consulta na página dos Conselhos Superiores (acesse aqui), na página da UNIR - em comunicados (acesse aqui) - e nos links abaixo.

165ª sessão ordinária do Conselho Superior Acadêmico (Consea)

Data: 21/10/2025, às 9h, via Google Meet

Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)

Pauta do Consea - 165ª Sessão Ordinária 

138ª sessão ordinária do Conselho Superior de Administração (Consad)

Data: 22/10/2025, às 9h, via Google Meet

Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)

Pauta do Consad - 138ª Sessão Ordinária

