 UNIR divulga datas e pautas das próximas sessões dos conselhos superiores

Publicada em 20/10/2025 às 16h10
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga para a comunidade em geral as datas de realização das próximas sessões dos seus Conselhos Superiores - Consea e Consad.
As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube
(acesse aqui).
As pautas das respectivas
165ª sessão ordinária do Conselho Superior Acadêmico (Consea)
Data: 21/10/2025, às 9h, via Google Meet
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta do Consea - 165ª Sessão Ordinária
138ª sessão ordinária do Conselho Superior de Administração (Consad)
Data: 22/10/2025, às 9h, via Google Meet
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta do Consad - 138ª Sessão Ordinária
