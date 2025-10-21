TJRO instala comarca de Nova Mamoré e amplia o acesso à Justiça

Publicada em 21/10/2025 às 17h01
Uma solenidade conjunta que representa bem a parceria entre os órgãos e poderes para levar o atendimento judicial à população da mais nova comarca de Rondônia, Nova Mamoré, que foi instalada nesta segunda-feira, 20, durante a inauguração do fórum do Poder Judiciário e da Promotoria de Justiça do Ministério Público de Rondônia.
Com a cessão de parte de prédio do MP na cidade, a comarca de Nova Mamoré se torna a 24ª do Estado, ampliando, ainda mais, a presença do Poder Judiciário na região de fronteira, em área de grande expansão econômica e social. Antes vinculada à Guajará-Mirim, a nova comarca atenderá, além da sede, a mais quatro distritos.
Para o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, essa iniciativa representa um avanço na garantia dos direitos fundamentais, pois permitirá que as demandas locais sejam resolvidas com maior celeridade, eficiência e acessibilidade.”Agora a população tem perto de casa um espaço de confiança, cidadania e acolhimento", afirma.
Já o procurador-geral de Justiça, Alexandre Jésus Santiago, todo esforço dos órgãos e instituições foi no sentido de oferecer o melhor para a população e reconhecer a importância do município e da região para o poder público.
Dentre tantas autoridades, estiverem presentes o prefeito Marcélio Brasileiro, os desembargadores Roosevelt Queiroz Costa (decano do TJRO), Gilberto Barbosa Batista dos Santos (corregedor-geral), Alexandre Miguel (diretor da Emeron), Glodner Luiz Pauletto (vice-presidente) e Jorge Leal. Os deputados estaduais Dr. Taíssa e Ribeiro do Sinpol também prestigiaram a inauguração, assim como a população, com destaque para o pioneiro da cidade, Mota, de 94 anos, que foi homenageado em vídeo produzido pelo MPRO. “Eu sempre participei de tudo que aconteceu aqui”, revelou emocionado, ao lado da família.
Após a solenidade, moradores e convidados conheceram de perto as novas instalações, compartilhadas por MP e TJRO.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!