TCE e OAB promovem ação para aprimorar advocacia de Rondônia em benefício da sociedade

Publicada em 17/10/2025 às 11h15
É com esse objetivo que o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) realizam, no dia 22 de outubro, o Colóquio Interinstitucional: Defesa de Direitos e Controle Externo na Democraticidade Contemporânea, em Porto Velho.
O evento marcará o lançamento oficial do Programa Pedagógico Interinstitucional de Formação Continuada, que envolve o Tribunal de Contas, por meio da Escola Superior de Contas, e a Ordem dos Advogados do Brasil rondoniense.
POR QUE ESSA AÇÃO IMPORTA AO CIDADÃO
A iniciativa busca impulsionar o papel da advocacia e do controle externo na defesa dos direitos da população rondoniense.
Ao promover capacitação e diálogo, o programa contribui para uma atuação mais qualificada, ética e comprometida com o interesse público.
PALESTRANTES JÁ CONFIRMADOS
O colóquio contará com a presença de nomes de destaque no mundo jurídico-administrativo de Rondônia.
Entre eles, o presidente do TCE-RO, Wilber Coimbra, doutor e pós-doutor em Direito, mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, professor universitário e autor de obras sobre governança pública.
Também participam como painelistas o conselheiro do TCE-RO, Jailson Viana, e o procurador do Ministério Público de Contas, Adilson Moreira.
Representando a OAB/RO, estarão presentes a vice-presidente Vanessa Esber, a presidente da Comissão de Direito Administrativo, Danielle de Oliveira Guimarães, e o vice-presidente da mesma comissão, César Wanderley.
Completam o time os juristas Vinícius de Assis e Janus Pantoja, da Escola Superior da Advocacia (ESA/RO).
COMO SE INSCREVER
Serão disponibilizadas 170 vagas para assistir ao evento de modo presencial. Será possível também assistir online, com transmissão ao vivo pelo canal do TCE-RO no YouTube.
A formação total do programa terá carga horária de 24 horas-aula e será certificada pela Escola Superior de Contas do TCE-RO.
As inscrições podem ser feitas no link: https://sophos.tcero.tc.br/
