Taís Araújo se emociona ao refletir sobre o papel de Raquel em Vale Tudo

Publicada em 06/10/2025 às 15h27
Durante participação no programa Mais Você, da TV Globo, Taís Araújo, de 46 anos, se emocionou ao comentar sobre a personagem Raquel, que interpreta na nova versão da novela Vale Tudo. Em lágrimas, a atriz destacou a força e a humanidade da protagonista.
“Eu converso com ela em muitos sentidos. Ela é uma mulher que me emociona”, afirmou. Taís explicou que o que mais a toca em Raquel é sua capacidade de enfrentar dificuldades sem perder a alegria. “Quantas pessoas a gente conhece que pegam três, quatro conduções, chegam ao trabalho, a casa está um caos, e ainda assim estão lá, firmes, dando o melhor de si. A Raquel é essa mulher”, disse.
A artista revelou ainda que pensou em mulheres reais ao construir a personagem. “Eu fiz para essas mulheres, pensando nelas”, completou.
Taís também abordou o tema do racismo retratado na trama. Ao relembrar a cena em que Odete Roitman faz um comentário racista e é confrontada por Raquel, ela reforçou a importância da reflexão social. “O Brasil é um país que carrega um histórico de colonizadores e escravizadores. O que a gente vive hoje é o retrato de um país escravocrata. Precisamos nos educar e entender que o que aconteceu foi uma barbárie”, afirmou.
A atriz defendeu ainda um “pacto civilizatório” para o enfrentamento do racismo. “Existe uma responsabilidade da população branca deste país. Como vamos agir com responsabilidade para recontar essa história e formar uma nação onde todos tenham o mesmo compromisso?”, questionou.
Encerrando sua fala, Taís refletiu sobre as transformações necessárias: “Muita gente não quer sair do seu lugar de desconforto, mas a mudança implica o desconforto. O desconforto é o preço que tem que ser pago”.
🚨VEJA: Taís Araújo faz Ana Maria Braga chorar ao falar da Raquel #MaisVoce
pic.twitter.com/gNWS4fSZkS— Alfinetei (@ALFINETEI) October 6, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!