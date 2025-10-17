SINTERO se reúne com Prefeitura de Costa Marques para discutir o Plano de Carreira dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação

Publicada em 17/10/2025 às 09h45
No dia 14 de outubro de 2025, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realizou uma importante reunião com representantes da Prefeitura de Costa Marques para tratar sobre o Plano de Carreira dos Servidores da Educação.
Estiveram presentes o prefeito Fabioma Agostini, a secretária municipal de Educação Rosângela, o procurador-geral do município Marcos Rogério Garcia Franco, a diretora da Regional Guaporé, professora Fátima Barbosa dos Santos Souza, e a delegada de base, professora Camila.
Compromisso com a valorização da categoria
Durante o encontro, o prefeito Fabioma Agostini reafirmou que a elaboração do Plano de Carreira é um compromisso de sua gestão e garantiu que a equipe técnica da Prefeitura está empenhada em concluir o documento ainda neste ano. Segundo o gestor, a valorização dos profissionais da educação é essencial para o fortalecimento do ensino público no município.
O procurador-geral Marcos Rogério Garcia Franco, que preside a comissão responsável pela elaboração do Plano de Carreira, destacou que o grupo está aberto a receber propostas e contribuições dos sindicatos. Ele também se comprometeu a convocar o SINTERO antes da emissão do parecer final, a fim de garantir que o texto esteja em consonância com os interesses da categoria.
“O diálogo com o Sindicato é fundamental para que o Plano de Carreira atenda às necessidades reais dos profissionais da educação. Queremos construir uma proposta conjunta e justa”, afirmou Marcos.
SINTERO reforça a importância da negociação coletiva
A diretora da Regional Guaporé, professora Fátima Barbosa, e a delegada de base, professora Camila, ressaltaram que o SINTERO acompanhará de perto todo o processo de elaboração do plano, defendendo sempre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e a implementação de políticas públicas de valorização profissional.
“Estamos vigilantes e comprometidos com a luta pela valorização da nossa categoria. A criação de um Plano de Carreira justo é um passo essencial para garantir melhores condições de trabalho e reconhecimento à educação de Costa Marques”, enfatizou Fátima Barbosa.
Próximos passos
O SINTERO continuará em diálogo com a Prefeitura e acompanhará o andamento dos trabalhos da comissão técnica. Assim que houver avanços concretos na redação do Plano de Carreira, novas reuniões serão realizadas para discutir os pontos e encaminhar as reivindicações da categoria.
