SINTERO – Regional Norte promove dia de formação, cuidado e convivência para filiadas(os) aposentadas(os)

Porto Velho (RO), 16 de outubro de 2025 — A Regional Norte do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realizou, na sede social em Porto Velho, um encontro exclusivo para filiadas(os) aposentadas(os), dentro do Projeto Vida Saudável, para fortalecer vínculos, valorizar trajetórias e garantir informação atualizada sobre direitos, saúde e bem-estar.
A abertura contou com a direção regional, membros da executiva e a presença da presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, que saudou as(os) participantes e destacou o papel das(os) aposentadas(os) na história do sindicato: “Vocês carregam a memória das nossas lutas e continuam essenciais na construção do presente. O SINTERO é casa de vocês, espaço de defesa de direitos, acolhimento e cuidado integral.”
Ao longo do dia, duas falas centrais reforçaram o papel do sindicato na vida das(os) aposentadas(os) e a importância da organização coletiva para a defesa de direitos e ampliação de conquistas. A programação cultural teve destaque com apresentação de carimbó, celebrando as tradições amazônicas e animando a convivência intergeracional. Após o almoço, a tarde trouxe a palestra “Saúde mental no pós-carreira”, com orientações práticas sobre rede de apoio, atividades físicas e culturais e acesso a políticas públicas voltadas à pessoa idosa. O encerramento ocorreu com passeio de integração pela Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e navegação pelo rio, celebrando memória, pertencimento e convivência.
