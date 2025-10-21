SINTERO Regional Norte convoca trabalhadores(as) municipais da Educação para Assembleia Geral Extraordinária em Porto Velho

Publicada em 21/10/2025 às 14h15
O SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, por meio da Regional Norte, convoca todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras em Educação Municipais de Porto Velho para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23 de outubro, às 15h30, na Rua Rui Barbosa, 713, bairro Arigolândia – Porto Velho.
O encontro tem como objetivo discutir pautas da a categoria, entre elas:
Ações jurídicas;
Licença-prêmio;
Festa do servidor/a;
Informes gerais.
A direção do SINTERO ressalta a importância da participação de todos os profissionais da Educação municipal, uma vez que as decisões tomadas durante a assembleia impactam diretamente os direitos e conquistas da categoria.
