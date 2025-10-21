SINTERO Regional Norte convoca trabalhadores(as) municipais da Educação para Assembleia Geral Extraordinária em Porto Velho
21/10/2025
O SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, por meio da Regional Norte, convoca todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras em Educação Municipais de Porto Velho para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23 de outubro, às 15h30, na Rua Rui Barbosa, 713, bairro Arigolândia – Porto Velho.

O encontro tem como objetivo discutir pautas da a categoria, entre elas:

Ações jurídicas;

Licença-prêmio;

Festa do servidor/a;

Informes gerais.

A direção do SINTERO ressalta a importância da participação de todos os profissionais da Educação municipal, uma vez que as decisões tomadas durante a assembleia impactam diretamente os direitos e conquistas da categoria.

