NOTA DE SOLIDARIEDADE

SINJUR manifesta solidariedade à Oficial de Justiça que foi vítima de grave ameaça e ato de violência em Vilhena

O SINJUR repudia veementemente toda forma de violência contra os Oficiais de Justiça, que desempenham função essencial à Justiça e garantem a efetividade das decisões judiciais