SINJUR manifesta solidariedade à Oficial de Justiça que foi vítima de grave ameaça e ato de violência em Vilhena

Publicada em 22/10/2025 às 11h44
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) manifesta profunda solidariedade à Oficial de Justiça Mercedes Rezende Dutra, que foi vítima de grave ameaça e ato de violência durante o cumprimento de suas atribuições legais no município de Vilhena, nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025.
Segundo relato, durante o cumprimento da apreensão de uma caminhonete S-10, já sob responsabilidade da Oficial de Justiça, o homem envolvido ameaçou diretamente a servidora, afirmando que “ninguém sairia dali com a caminhonete”, agrediu violentamente o depositário e, empunhando um facão, apoderou-se do veículo, fugindo abruptamente do local.
O SINJUR repudia veementemente toda forma de violência contra os Oficiais de Justiça, que desempenham função essencial à Justiça e garantem a efetividade das decisões judiciais, muitas vezes sob risco e sem o devido amparo institucional. O episódio é ainda mais grave por se tratar de violência contra uma mulher no exercício de suas funções públicas, o que merece repúdio enérgico e atenção especial das autoridades competentes.
Reiteramos a necessidade de medidas imediatas para assegurar a integridade física e psicológica da servidora, bem como de todos os Oficiais de Justiça que diariamente cumprem ordens judiciais em todo o Estado.
O SINJUR reafirma seu compromisso inabalável com a defesa da dignidade, segurança e valorização dos trabalhadores do Judiciário rondoniense, permanecendo ao lado de cada servidor e servidora que, com coragem e dedicação, servem à sociedade.
Rafael Campanha
Diretor de Comunicação – SINJUR
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
