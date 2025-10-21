SINJUR e IEL avançam em parceria para oferta de cursos voltados aos servidores do Judiciário

Publicada em 21/10/2025 às 14h38
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia (SINJUR) recebeu nesta semana a visita do superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Sílvio Leite, e do gerente executivo Rafael Vieira, para tratar da implementação de cursos de capacitação voltados aos servidores da Justiça.
O encontro teve como objetivo alinhar detalhes técnicos e administrativos da parceria firmada entre as instituições, visando a oferta de cursos de qualificação e formação continuada. A iniciativa faz parte do projeto de valorização profissional que o SINJUR vem desenvolvendo junto ao Sistema S da Indústria (SESI, SENAI e IEL).
Durante a reunião, foram discutidos o formato dos cursos, carga horária, cronograma e critérios de inscrição, com foco em atender às demandas previamente indicadas pelos próprios servidores do Judiciário.
“Nosso objetivo é garantir que cada servidor tenha acesso a formações de qualidade, que possam contribuir não apenas para o crescimento profissional, mas também para o reconhecimento funcional, como o adicional de qualificação de 500 horas”, destacou a diretoria do SINJUR.
A parceria reforça o compromisso do sindicato com a valorização e o desenvolvimento contínuo da categoria, buscando aproximar ainda mais os servidores das oportunidades de capacitação oferecidas pelas instituições do Sistema S.
Na foto, registram-se Sílvio Leite e Rafael Vieira, representantes do IEL, ao lado da diretoria do SINJUR, em momento que marca mais um passo importante na ampliação de benefícios para os servidores do Poder Judiciário de Rondônia.
