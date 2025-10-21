SINDSEF-RO realiza grande festa no município de Cacoal em homenagem ao Servidor Público Federal

Publicada em 21/10/2025 às 14h22
Cacoal, RO – Em um momento de celebração e reconhecimento, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsef) de Rondônia realizou uma grande Festa do Servidor Público Federal de Cacoal no último sábado, 18 de outubro de 2025. O evento, que reuniu centenas de pessoas, ocorreu no Parque de Exposição de Cacoal, transformando o local em um ponto de encontro e confraternização para filiados e familiares
A presença do presidente do Sindsef, Almir José, marcou a noite. Ele circulou pela festa, revendo velhos amigos e interagindo ativamente com todos os filiados presentes, demonstrando o calor humano e a proximidade da gestão com a base.
O ápice da celebração foi a fala emocionante do presidente, que fez um profundo reconhecimento à dedicação da categoria.
“Parabéns a todos os servidores públicos federais! Foram vocês que se doaram para construir um estado forte e pujante que hoje se tornou esse belíssimo estado que é Rondônia”, declarou Almir José, sob aplausos.
Ainda em sua fala, o presidente fez questão de estender o reconhecimento à equipe local pela excelência da organização: “Quero parabenizar a todos da coordenação de Cacoal – Maria Marilei, Flaviano Melo, Cícero – e os funcionários pela organização impecável do evento e pelo carinho demonstrado com todos os nossos filiados.”
O encontro foi um sucesso, reunindo centenas de pessoas para comemorar uma data tão importante para todos os trabalhadores.
JUNTOS SEMPRE!
O Sindsef reitera seu compromisso contínuo: “Parabéns, filiado! Estamos juntos sempre, para lutar pelos seus direitos e garantirmos que eles sejam cumpridos, e também estarmos juntos em belíssimos momentos de confraternização como esse. Parabéns a todos!”
