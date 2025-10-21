SIMPI amplia presença em Rondônia com criação de 251 delegacias em todo Brasil para atendimento presencial ao empreendedor

Publicada em 21/10/2025 às 08h20
Em comemoração ao Dia da Micro e Pequena Empresa (5 de outubro), o SIMPI Nacional anuncia a inauguração de 251 Delegacias de Atendimento Presencial em todo Brasil com presença em Rondônia. A iniciativa representa um marco na história da associação civil ligada ao Sindicato da Micro e Pequena Indústria, reforçando sua missão de ser não apenas uma voz institucional, mas também uma presença física e ativa ao lado do empreendedor em todo o território estadual.
As Delegacias SIMPI foram criadas para simplificar a vida de quem empreende. Nessas unidades, o micro, pequeno e médio empresário encontrará tira-dúvidas e esclarecimentos presenciais sobre legislação e gestão, condições diferenciadas para contratação de serviços, e associação simplificada ao sindicato com valor a partir de R$ 15,00 mensais. O atendimento é rápido e ágil, com acesso fácil à informação, evitando deslocamentos longos e a dependência de canais complexos ou eventos pontuais.
“É um movimento que nasce do compromisso de estar cada vez mais presente na vida do empreendedor. O SIMPI sempre foi uma voz nacional, mas agora passa a ser também presença física, com atendimento direto em cada estado. Isso é mais do que uma expansão: é um gesto de respeito e de reconhecimento a quem sustenta a economia do país”, afirma Joseph Couri, presidente do SIMPI Nacional.
O Brasil é um país continental, com realidades empreendedoras muito distintas. Pesquisas realizadas pelo Datafolha a pedido do SIMPI, ao longo de vários anos, indicam diferenças de até 26 pontos percentuais entre as regiões brasileiras em indicadores de produção, economia e competitividade. Em Rondônia, isso se traduz em desafios e oportunidades próprios — do ambiente regulatório à logística, passando pelo perfil setorial e pela dinâmica dos mercados locais — exigindo suporte adaptado à realidade estadual.
“Um empreendedor no Norte vive desafios diferentes de quem atua no Sul ou no Sudeste. Mas todos têm em comum a força de trabalho e a coragem de empreender. O papel do SIMPI é reconhecer essas diferenças e oferecer suporte adaptado a cada realidade. O Brasil não pode ser tratado como um bloco único: é preciso respeitar e atender cada especificidade”, destaca Couri.
Em Rondônia, as Delegacias SIMPI funcionarão como pontos de apoio permanentes e próximos do empresário, oferecendo:
– Tira-dúvidas e esclarecimentos presenciais sobre legislação, gestão e temas do cotidiano empresarial;
– Associação simplificada, com valor acessível a partir de R$ 15,00 mensais;
– Condições diferenciadas para contratação de serviços do sindicato;
– Atendimento ágil para processos específicos que antes exigiam burocracia e demora;
– Acesso fácil à informação, sem necessidade de viagens longas;
– Proximidade física com o empreendedor, integrando o SIMPI ao dia a dia dos negócios locais.
“O micro e pequeno empresário não pode perder tempo nem recursos em viagens para buscar informações básicas em sedes distantes, feirões ou congressos. O que antes exigia deslocamentos de centenas de quilômetros, agora poderá ser resolvido em minutos, na própria região. Essa é a revolução prática que as Delegacias SIMPI trazem”, reforça Couri.
Joseph Couri, presidente do SIMPI Nacional - Divulgação
A lista de endereços das Delegacias SIMPI em Rondônia poderá ser consultada em https://www.simpi.com.br/ondeestamossimpi.html . A presença descentralizada permite captar e interpretar demandas regionais e levá-las ao debate nacional, fortalecendo a atuação política e institucional do SIMPI como representante da micro e pequena empresa.
“Queremos que o empreendedor sinta que o SIMPI está ao lado dele, seja em Porto Velho, nas cidades do interior ou em qualquer região. Nosso compromisso é proximidade, respeito e ação prática. O empreendedor precisa de soluções rápidas, objetivas e acessíveis — e é isso que o SIMPI vai oferecer. O SIMPI é e continuará sendo o melhor amigo do empreendedor brasileiro”, conclui Couri.
Com a inauguração das Delegacias, o SIMPI reafirma sua vocação histórica de lutar por melhores condições para a micro e pequena empresa, mas agora com um diferencial concreto: estar presente, em cada canto do país, para ouvir, orientar e apoiar. Mais do que celebrar o Dia da Micro e Pequena Empresa, a iniciativa simboliza um novo capítulo de aproximação entre o sindicato e a base empreendedora, consolidando um modelo que une voz nacional e presença local em prol de quem mais precisa.
