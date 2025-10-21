Presença

SIMPI amplia presença em Rondônia com criação de 251 delegacias em todo Brasil para atendimento presencial ao empreendedor

Unidades fixas levarão orientação, serviços acessíveis e representação sindical a micro, pequenas e médias empresas em Rondônia, oferecendo atendimento ágil, associação simplificada e proximidade local.