Servidores da Seinfra são contemplados com atividades recreativas desenvolvidas pela Semtel

Publicada em 20/10/2025 às 16h20
A alegria tomou conta do pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) durante a festa voltada para as crianças dos servidores da pasta, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e Fundação Cultural (Funcultural), no último sábado (18).
A Semtel levou atividades recreativas, como pula-pula, pebolim, jump e 1X1. A O evento também contou com distribuição de picolés, pipocas, entrega de brindes, fotos com personagem infantil e, ainda, com exposição de maquinários.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, esteve presente e enfatizou a relevância de ações voltadas ao bem-estar da família. “Por meio dessa ação, celebramos a infância, proporcionamos um tempo de qualidade entre pais e filhos. E gerar essas memórias afetivas em uma criança é algo que não tem preço, tem valor. A Semtel abraça essa iniciativa reafirmando o compromisso com as demais pastas em somar forças para levar o melhor aos porto-velhenses”, afirmou.
De acordo com o assessor técnico da Seinfra, Silvano da Silva Araújo, a iniciativa da pasta foi proporcionar às famílias dos servidores um tempo de qualidade e trazer para mais perto de todas, o conhecimento sobre o cenário de trabalho dos servidores, em que passam boa parte do tempo.
“O resultado foi satisfatório. Teve muito envolvimento de todos os servidores, que pela primeira vez receberam uma ação como esta, dentro da secretaria. Só temos a agradecer à Semtel por essa parceria, e à Funcultural por também somar conosco”, completou.
Durante toda a manhã, a criançada deu muitas gargalhadas com a presença de palhaços e ainda se refrescou com um banho do caminhão pipa.
A servidora da Seinfra Maria Helena Braz da Silva afirmou estar satisfeita com a realização do evento. Ela conta que aproveitou o momento para levar a neta para conhecer de perto o seu trabalho.
“Nós amamos essa ação. Tivemos um dia especial, em que passamos tempo com a família no setor de trabalho, trazendo nossos familiares para conhecer um pouco d ambiente em que passamos boa parte do tempo. Tudo bem organizado. Todos os envolvidos estão de parabéns”, agradeceu.
