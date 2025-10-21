Semtran informa alteração no trânsito na duplicação da BR-174 a partir de segunda-feira, 27

Publicada em 21/10/2025 às 15h13
A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran) informa que, a partir de segunda-feira, 27, haverá alteração no sentido da via na duplicação da BR-174.
O trecho que vinha operando em mão dupla passará a funcionar em mão única, no sentido Aeroporto–Centro, entre o início da duplicação, próximo ao parque ecológico, e a Avenida Rondônia.
Com a conclusão das obras, o fluxo será reorganizado: a BR-174 passará a operar em mão única no sentido Centro–Aeroporto, enquanto a via duplicada funcionará no sentido Aeroporto–Centro.
A Semtran, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue trabalhando na finalização dos serviços, incluindo a pintura da sinalização horizontal e a instalação de placas de sinalização vertical, garantindo mais segurança e organização no trânsito da região.
A Secretaria orienta os motoristas a redobrar a atenção durante o período de adaptação, respeitando as novas sinalizações e limites de velocidade, para evitar acidentes e garantir um tráfego seguro.
