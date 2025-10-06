“Sempre fui bem magrela”: Ana Castela mostra transformação após sete meses de treinos

Publicada em 06/10/2025 às 15h50
A cantora Ana Castela compartilhou neste domingo (5) o resultado de sua dedicação aos treinos ao longo dos últimos sete meses. Em uma publicação nas redes sociais, a artista exibiu fotos do antes e depois, destacando a evolução física e a nova rotina de cuidados com o corpo.
“Esse era o meu corpo, essas eram as minhas pernas. Sempre fui bem magrela”, escreveu Ana ao mostrar registros antigos.
Na sequência, ela exibiu imagens recentes com vídeos de treinos na academia e sessões de boxe, comparando a antiga aparência com o físico atual. “Essa sou eu após sete meses treinando. Ainda tenho muito a melhorar, mas estou feliz com essa mudança. Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveita que amanhã é segunda e vamos começar”, disse, incentivando seus seguidores.
A sertaneja, que vem adotando um estilo de vida mais saudável, costuma compartilhar sua rotina de exercícios e hábitos alimentares com o público.
