Semasf divulga resultado do Chamamento Público 2025

Publicada em 22/10/2025 às 12h02
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), anunciou na manhã de terça-feira (21) o resultado do Chamamento Público nº 001/2025. O processo selecionou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em firmar termo de fomento para desenvolver projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
Durante o evento, foram apresentados os projetos aprovados pela Comissão de Análise, que avaliou as propostas com base em critérios técnicos e sociais definidos no edital. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização das entidades que atuam na rede de proteção social.
Conforme Sirlene Muniz: “Essas parcerias fortalecem as ações da Prefeitura e ampliam as oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. É um trabalho conjunto em prol da inclusão e do desenvolvimento social”, destacou a secretária municipal de Assistência Social e Família.
Foram contempladas 17 instituições: Fundação Jicred/CDL, Agência Adventista de Recursos Assistenciais, Instituto Kaleo, APAE, Entidade de Obras Sociais da Paróquia São José, Orquestra em Ação, Casa de Nazaré, Grilo Falante, Cantinho do Céu, Oraban, Resgate de Vidas, Instituto Evolução, Associação Resgate de Vidas, Orquestra Redenção da Criança, Abadá e Instituto Padre Ezequiel.
As entidades selecionadas executarão projetos voltados à garantia de direitos e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
A Prefeitura de Ji-Paraná agradeceu o empenho de todas as organizações inscritas e parabenizou as aprovadas pelo compromisso com o trabalho social.
Fotos: Elaine Antunes
