Sebrae participa de evento sobre a construção da ponte Brasil–Bolívia em Guajará-Mirim

Diretor Superintendente aproveita o encontro para convidar o senador Confúcio Moura para o ALI COOP 2025
O Sebrae em Rondônia participou, nesta sexta-feira (17), do evento “Ponte Binacional Brasil–Bolívia – Unindo Povos, Construindo Futuro”, realizado no auditório da Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Guajará-Mirim, por iniciativa do senador Confúcio Moura.
A programação reuniu lideranças políticas, especialistas, acadêmicos e representantes de instituições públicas e privadas em um debate voltado à análise dos potenciais impactos sociais, econômicos e logísticos da obra que conectará Guajará-Mirim (Brasil) a Guayaramerín (Bolívia).
A Ponte Binacional é tratada como peça-chave para integrar a região: para facilitar o fluxo de mercadorias, impulsionar o comércio entre os dois países, ampliar a cooperação institucional e reforçar o peso geopolítico da Amazônia Ocidental.
O evento simbolizou o pontapé inicial das obras sobre o rio Mamoré — uma promessa antiga, firmada há 122 anos no Tratado de Petrópolis (1903). O projeto prevê uma estrutura de 1,2 km de extensão, investimento de R$ 421,3 milhões e execução pelo Consórcio Mamoré, com entrega estimada para agosto de 2028.
Ao se integrar à discussão, o Sebrae reforça seu papel como articulador do ambiente de negócios e como instituição atenta às transformações estruturais que podem redesenhar o cenário econômico de Rondônia nos próximos anos.
Durante o encontro, o Diretor Superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, entregou pessoalmente ao senador Confúcio Moura o convite para o ALI COOP – Encontro de Agentes Locais de Inovação, que ocorrerá no dia 29 de outubro, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho.
O gesto dá início a uma aproximação institucional importante entre a atuação parlamentar no campo da integração regional e as iniciativas do Sebrae voltadas à inovação, competitividade e fortalecimento das cooperativas no estado.
Ao marcar presença em debates estruturantes e simultaneamente estimular a participação de lideranças em projetos de inovação, o Sebrae em Rondônia reafirma sua estratégia de trabalhar desenvolvimento de forma sistêmica — conectando infraestrutura, cooperação institucional e fomento ao empreendedorismo como motores de transformação econômica e social.
