Rota 22 encerra primeira temporada em Rondônia com seminário na Região Madeira-Mamoré

Porto Velho sediou, no último sábado (4), o Seminário Rota 22 Região Madeira-Mamoré, que marcou o encerramento simbólico da primeira temporada da caravana em Rondônia.
O encontro, realizado no auditório do L’Cordes Hotel, reuniu autoridades, lideranças regionais, empresários e apoiadores do Partido Liberal (PL), em uma noite de plenário lotado e debates sobre o futuro político e econômico do estado.
A caravana Rota 22 percorreu todas as regiões de Rondônia, com oficinas e seminários voltados à formação política e ao fortalecimento das lideranças conservadoras. Em cada etapa, o projeto apresentou investimentos viabilizados por meio do PL, voltados à infraestrutura, habitação, saúde, mobilidade e apoio ao setor produtivo.
Em Porto Velho, o seminário consolidou o balanço das ações e discutiu governança, gestão pública e desenvolvimento sob a ótica liberal. O senador Marcos Rogério destacou que “a mudança começa quando alguém se dispõe a agir” e reforçou a missão do Rota 22 na formação de novas lideranças.
A vereadora Sofia Andrade, de Porto Velho, ressaltou que “Rondônia tem um significado especial por ter sido o único estado onde o presidente Bolsonaro foi o mais votado em todos os 52 municípios”.
O evento reafirmou a direção do Rota 22 de consolidar a presença do Partido Liberal em todas as regiões de Rondônia e fortalecer o movimento que defende Deus, Pátria, Família e Liberdade, valores que seguem norteando a direita brasileira sob a liderança de Jair Bolsonaro.
