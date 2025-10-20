Rondônia tem 2º maior índice de mortes por choque elétrico por milhão de habitantes no país e Energisa alerta para prevenção

Publicada em 20/10/2025 às 15h14
Rondônia ocupa o segundo lugar no ranking nacional de mortes por choque elétrico por milhão de habitantes no país em 2024, segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2025 (Ano Base 2024), elaborado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). O levantamento aponta 25 mortes em 32 acidentes, o que representa taxa de 15 óbitos por milhão de habitantes. O estado fica atrás apenas do Acre, que lidera com 16 mortes em 22 ocorrências.
Prevenção é essencial
Para Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, os números reforçam a importância da atenção aos riscos e da adoção de medidas preventivas no uso da eletricidade, tanto em casa quanto em ambientes externos.
“A eletricidade faz parte do nosso dia a dia e, por isso, muitas vezes as pessoas acabam subestimando os riscos. Um simples descuido pode causar um acidente grave ou até fatal. Mesmo sem encostar nos fios, a aproximação já é suficiente para provocar uma descarga elétrica. É fundamental manter distância da rede, evitar improvisos e buscar ajuda de profissionais capacitados. A prevenção é a forma mais eficaz de salvar vidas”, alerta Jucilene.
Campanhas de conscientização
A Energisa mantém campanhas permanentes de conscientização sobre segurança elétrica nas redes sociais e nos meios de comunicação, com o objetivo de orientar a população e reduzir o número de acidentes.
Dicas de segurança com eletricidade:
Durante obras e reformas: mantenha vergalhões, barras de ferro e outros materiais sempre afastados da rede elétrica. O contato com os fios pode ser fatal.
Evite improvisos: nunca faça “gambiarras”. Use fita isolante nas emendas, evite amarrar fios em estruturas metálicas e proteja cabos deixados no chão.
Contrate profissionais: toda instalação deve ser feita por um eletricista qualificado, que deve desligar o disjuntor geral antes de iniciar qualquer serviço.
Jamais suba em postes: o risco de queda e de choque é altíssimo. Apenas profissionais habilitados podem fazer reparos na rede.
Brincadeiras seguras: solte pipas apenas em locais abertos e longe dos fios. Nunca use cerol ou linha metálica e, se a pipa enroscar, não tente resgatar.
Canais de atendimento em caso de emergência
Corpo de Bombeiros: 193
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Call Center 24h Energisa: 0800 647 0120
Site: www.energisa.com.br
App Energisa On: disponível para Android e iOS
