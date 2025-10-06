Regina Duarte reage a fala de Antônio Fagundes e comenta remake de Vale Tudo: “Roubada”

Publicada em 06/10/2025 às 11h23
A atriz Regina Duarte respondeu de forma amigável às declarações recentes de Antônio Fagundes, seu colega de elenco na novela “Vale Tudo” (1988). O ator, em entrevista a uma rádio portuguesa, afirmou não ter ressentimentos em relação à artista, embora a considere “equivocada” em suas posições políticas.
“Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser”, disse Fagundes.
Ao ser informada sobre o comentário, Regina reagiu de forma cordial durante o lançamento da biografia da filha, Gabriela Duarte, em São Paulo, na última sexta-feira (3). “Alguém me falou sobre isso e disse que ele foi muito carinhoso comigo, e eu estou muito feliz: ‘Fagundes, beijão querido, parceirão!’”, declarou em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, do canal Conexão Entrevista.
A atriz evitou polêmicas e destacou o respeito profissional entre os dois. “Cada um vai agir do seu jeito, da sua maneira. A gente precisa respeitar o próprio trabalho e o trabalho dos outros. Feito isso, está tudo ok”, afirmou.
Durante a conversa, Regina também comentou o remake de “Vale Tudo”, atualmente em produção pela TV Globo, e classificou como “arriscada” a decisão de refazer uma novela considerada um ícone da teledramaturgia brasileira.
“Eu acho que é sempre uma empreitada difícil. Essa é uma escolha muito complicada. Quando você pega uma obra ícone como foi Vale Tudo, está comprando uma barra pesada, porque vai haver comparação. É justo? Não, não é justo”, avaliou.
Para ela, a emissora poderia investir em novas histórias: “Sinceramente, não era melhor fazer uma novela nova? Se quer fazer parecido, faça, escreva, se inspire, mas dar o mesmo nome é entrar numa roubada. Vale Tudo tem um peso que é difícil de carregar.”
