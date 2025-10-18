Programa Consultec-Leite contribui para reconhecimento internacional em pesquisa agropecuária pela FAO

Publicada em 18/10/2025 às 10h31
O Programa Consultec-Leite, executado e coordenado pelo governo de Rondônia por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), foi destaque nacional, entre os que contribuíram para que Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) recebesse reconhecimento internacional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), pelo êxito do Programa Balde Cheio, metodologia que leva tecnologia e inovação ao setor leiteiro em todo o Brasil e é utilizado em Rondônia. A homenagem foi realizada na quarta-feira (15), em Roma, na Itália, durante as comemorações dos 80 anos da FAO e do Fórum Mundial da Alimentação.
O estado de Rondônia utiliza a metodologia Balde Cheio como base técnica e gerencial. A atuação integrada entre pesquisa e extensão rural vem transformando a pecuária leiteira rondoniense em referência de produtividade, sustentabilidade e inclusão social, promovendo a modernização da cadeia leiteira e a valorização das famílias produtoras.
Essa integração entre ciência, gestão e extensão pública transformou o Consultec-Leite em um dos maiores programas de assistência técnica da pecuária leiteira do país, sendo reconhecido pela própria Embrapa como modelo de aplicação eficiente da tecnologia Balde Cheio.
O governador Marcos Rocha destacou que a premiação da FAO à Embrapa também valoriza o trabalho desenvolvido pelo Governo de Rondônia. “A conquista da Embrapa é motivo de orgulho para todos nós. Rondônia é parte desse resultado, pois aplicamos essa tecnologia com seriedade e compromisso através do Consultec-Leite, levando conhecimento e produtividade às famílias do campo”, ressaltou.
DESTAQUE DE RONDÔNIA NO CENÁRIO NACIONAL
O Consultec-Leite atende mais de 2 mil produtores rurais, em todos os 52 municípios e 28 distritos de Rondônia, com o trabalho direto de 74 técnicos capacitados pela metodologia da Embrapa. Os resultados demonstram o impacto positivo da assistência técnica e do acompanhamento permanente no campo.
Enquanto a média nacional de produção leiteira está abaixo de 100 litros por dia, os produtores atendidos pelo Consultec-Leite frequentemente ultrapassam 200 litros diários, com aumento significativo de produtividade, qualidade e rentabilidade. Esses números posicionam Rondônia como referência nacional na aplicação da tecnologia Balde Cheio, validando a importância da extensão rural pública na consolidação de políticas para o fortalecimento da agricultura familiar.
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
A diretora voce-presidente da Emater-RO, Renata Rosa, também enfatizou o papel da extensão rural como ponte entre a ciência e o produtor: “O sucesso da tecnologia da Embrapa em Rondônia comprova a força da extensão pública. Com o Consultec-Leite, transformamos pesquisa em prática e levamos resultados reais ao produtor de leite rondoniense.”
O modelo aplicado em Rondônia está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, contribuindo para metas como erradicação da pobreza, segurança alimentar, trabalho decente e produção sustentável. Com práticas que promovem recuperação de pastagens degradadas, proteção de nascentes, bem-estar animal e eficiência no uso de recursos naturais, Rondônia consolida-se como exemplo de produção leiteira sustentável e competitiva.
