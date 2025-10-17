Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve - Brasil: governos contra o povo

Publicada em 17/10/2025 às 08h20
O Brasil tem exatos 525 anos de existência. De Pedro Álvares Cabral até Lula-3, jamais teve um governo que realmente governasse para o bem coletivo de todos os habitantes da nação. Nem de direita nem de esquerda. No período colonial, passando pelo Império e desembocando nas Repúblicas de Deodoro, Vargas e até hoje mesmo todos os governantes, sem exceção, só trabalharam para carrear o dinheiro do nosso trabalho e dos nossos impostos para a elite rica e abastada. O dinheiro e também mais privilégios. Desde a longínqua década de 1970 do século passado que o Brasil figura entre as dez maiores potências econômicas da atualidade, mas o IDH, que mede a qualidade de vida do povo, está beirando a 90ª posição. Somos hoje um dos países mais desiguais do mundo. A fome, a miséria e as dificuldades sempre foram aliadas de nossa gente pobre. Mas os ricos riem.
Na verdade, os ricos brasileiros sempre riram e sempre moraram na Casa Grande, enquanto os pobres ficaram na Senzala e de lá não conseguem sair. Esses poucos ricos não sabem o que é fome, dificuldades e nem falta de dinheiro. A grande maioria da nossa população vive como nos países miseráveis da África Subsaariana. E essa triste realidade se espalha pelas 27 unidades da federação e pelos 5.570 municípios. Todos os poderes da nação sempre só trabalharam e ainda hoje só trabalham para enriquecer ainda mais os ricos e empobrecer quem sempre foi pobre, miserável e desassistido. Tolice achar que a esquerda luta e defende os pobres. Talvez ela faça uma “coisinha” a mais aqui e outra ali e dê mais “esmolas” do que a direita, geralmente rica e abastada. São elas a mesma coisa.
No Brasil, de um modo geral, todos os governos de direita e de extrema-direita não gostam dos pobres, enquanto os governos de esquerda mantêm a pobreza para que ela, a esquerda, possa continuar no poder. Alguém já viu um ministro de Estado ou uma alta autoridade, de qualquer governo nestes 525 anos, que já passou fome e dificuldades, por exemplo? Os três poderes têm autonomia e independência para governar melhor a nação. Mas são elitistas e ricos. No Judiciário, o Código Penal, o Código Civil e até a própria Constituição do país são armadilhas criadas só para punir o pobre. Vejam o 8 de janeiro, em que vândalos pobres depredaram os três poderes da nação. Até agora só os pobres foram julgados e muitos deles já estão presos. Qual o cidadão rico, que participou daquela infâmia, que está atrás das grades? E nem sequer os que incentivaram a baderna.
Já o Poder Legislativo, em todas as suas instâncias e jurisdições, é a caricatura mais debochada e diabólica de perseguição a todos os miseráveis espalhados pelo país. Se o Executivo usa o pobre para chegar ao poder e o Judiciário “se esquece” de punir os ricos e castiga praticamente só a população carente, o Poder Legislativo rouba na maior “cara de pau” tudo que o pobre produz para a nação. Privilégios? Somente para os legisladores do país. São rachadinhas, são desvios de emendas, são salários astronômicos, criação de leis absurdas e imorais, como a “PEC da Bandidagem”, e uma infinidade de outras falcatruas e privilégios que eles criam só para eles. Pior: somos nós, os pobres e miseráveis, que nas eleições colocamos todos os legisladores e todas as autoridades no poder. Vivemos eternamente a Casa Grande e Senzala e humilhados por quem devia nos defender. Por tudo isso “todo cidadão honesto devia se envergonhar do governo que tem”.
*Foi Professor em Porto Velho.
