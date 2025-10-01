“Primeiro freestyle”: Oruam aparece com tornozeleira eletrônica e web reage

Publicada em 01/10/2025 às 11h33
O cantor Oruam foi solto da Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, zona oeste do Rio, na segunda-feira (29). No dia seguinte, ele publicou em seu Instagram imagens da tornozeleira eletrônica que terá de usar enquanto aguarda o julgamento e compartilhou um vídeo improvisando um rap, que chamou de “primeiro freestyle depois que saí da cadeia”.
Preso desde 22 de julho, o artista havia sido detido após confronto com policiais civis durante uma operação em sua casa, no bairro do Joá, também na zona oeste. A saída do presídio foi acompanhada por fãs, que se reuniram em frente ao complexo penitenciário.
Entre os presentes estavam sua noiva, Fernanda Valença, além dos artistas MC Poze do Rodo, Vivi Noronha e Cabelinho. Logo após a soltura, Oruam publicou uma foto beijando a noiva.
Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Seguidores enviaram mensagens de apoio e incentivo. “Só uma fase, logo logo vai tirar”, comentou uma fã. Outro internauta escreveu: “O sistema é covarde; não vai ser uma tornozeleira eletrônica que vai apagar sua história”.
Os fãs também celebraram o retorno do rapper com emojis de coração e fogo, em demonstração de apoio à retomada de sua carreira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!