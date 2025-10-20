Primeira edição do “Viver Bem Não Tem Idade” celebra a vida e o bem-estar da pessoa idosa de Porto Velho

Publicada em 20/10/2025 às 12h02
Com o objetivo de valorizar a experiência e a importância da pessoa idosa, por meio de atividades que estimulam o bem-estar, a convivência social e a qualidade de vida, a Prefeitura de Porto Velho realizou no último sábado (18) a primeira edição do “Viver Bem Não Tem Idade”.
O evento foi realizado na sede do clube da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), em uma ação integrada entre secretarias e parceiros. Foi uma manhã de celebração à terceira idade com jogos, dança, apresentações culturais, bingo até banho de piscina. Além da diversão, os idosos participaram ainda de serviços de saúde e beleza, vacinação, massagem, maquiagem e ações institucionais.
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) esteve presente no evento emitindo a carteira do idoso, orientações sociais e CadÚnico. Já o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (Ipam) realizou recadastramento de servidores.
O evento também contou com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que realizou atendimentos básicos e orientações sobre prevenção de doenças comuns na terceira idade e ainda vacinação.
Segundo a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, o evento foi essencial para a promoção de qualidade de vida dos idosos da capital. “Foi mais do que um evento, foi um momento de respeito e reconhecimento a quem já fez tanto pela nossa cidade, reafirmando o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Queremos sempre proporcionar momentos de alegria, inclusão e saúde para eles, além de incentivar o envelhecimento ativo”, disse a secretária.
Com essa primeira edição do evento, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso em ampliar e fortalecer as políticas públicas voltadas para os idosos, garantindo que eles tenham acesso a serviços, atividades e espaços que promovam sua autonomia e qualidade de vida.
“Nossa gestão tem o compromisso de garantir qualidade de vida com mais atenção à saúde, atividades culturais e físicas para que possam viver com dignidade, autonomia e felicidade. Esse evento é a prova de que podemos fazer muito mais e celebrar a vida de todos. Podem ter certeza de que faremos muito mais pelos nossos idosos que merecem todo o nosso respeito", afirmou o prefeito Léo Moraes.
