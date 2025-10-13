PREVISÃO DO TEMPO: tempo instável predomina no Norte nesta segunda-feira (13)
Por Maria Clara Abreu / brasil61.com
Publicada em 13/10/2025 às 08h50
 A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta segunda-feira (13), indica alta nebulosidade, acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, além das áreas do Sudoeste e Baixo Amazonas, no Pará.

Em contraste, Amapá, Tocantins e o Sudeste do Pará apresentam condições mais estáveis, com tempo firme e muitas nuvens no horizonte.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C em Boa Vista. 

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

