Prefeitura revitaliza Cemitério da Saudade demonstrando compromisso com a manutenção dos espaços públicos

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue demonstrando seu compromisso com a manutenção e valorização dos espaços públicos do município. Desta vez, a equipe de reforma e pintura realiza uma ampla revitalização no Cemitério da Saudade, garantindo uma nova aparência ao local, com muito empenho e dedicação.
Ji-Paraná conta atualmente com dois cemitérios municipais: o Cemitério da Saudade e o Cemitério dos Padres. Desde o início do ano, o prefeito Affonso Cândido (PL) determinou que ambos os locais recebam equipes permanentes de limpeza e roçagem, assegurando a conservação e o respeito aos espaços que acolhem aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do município.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a orientação é que os serviços de manutenção sejam contínuos. “Temos equipes de roçagem e limpeza atuando durante todo o ano, mas identificamos a necessidade de uma reforma mais ampla, com pintura de grades, muros, capela, banheiros, escritório e portões. Estamos realizando ações que há décadas não eram feitas; e tudo isso em menos de um ano de gestão”, destacou o prefeito.
Ele também ressaltou a importância de oferecer um ambiente acolhedor aos visitantes. “O trabalho está ficando muito bom e satisfatório para recebermos as pessoas que visitam seus entes queridos, não apenas no Dia de Finados, mas em qualquer época do ano. Queremos que o cemitério seja um local agradável, bem cuidado e com bom atendimento por parte dos servidores”, concluiu Affonso.
Após a conclusão das obras de revitalização no Cemitério da Saudade, localizado no 2º distrito, a Prefeitura iniciará os mesmos serviços no Cemitério dos Padres, no 1º distrito
