Prefeitura realiza nova etapa da oficina de culinária “Sabores e Vínculos na Cozinha”

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou nesta semana mais uma etapa da oficina de culinária “Sabores e Vínculos na Cozinha”. A atividade, promovida em parceria com a Bernardo Alimentos e o Instituto Evolução, tem como público as famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim dos Migrantes.
O encontro proporcionou momentos de aprendizado e integração, com o objetivo de fortalecer vínculos comunitários e incentivar hábitos alimentares saudáveis. As participantes puderam conhecer de perto o funcionamento da indústria Bernardo Alimentos e acompanhar, na prática, a preparação de uma nova receita, dentro da proposta educativa do projeto.
A oficina também foi um espaço de convivência e troca de experiências, reforçando o papel da culinária como instrumento de inclusão social e desenvolvimento humano.
A secretária municipal de Assistência Social, Sirlene Muniz, destacou a importância da iniciativa. “O Sabores e Vínculos na Cozinha é um projeto que busca promover hábitos alimentares saudáveis, fortalecer laços familiares e comunitários e oferecer oportunidades de capacitação profissional. É sempre uma alegria contar com grandes parceiros em ações tão significativas”, afirmou.
Sirlene ressaltou ainda os resultados positivos alcançados. “O sucesso desta oficina nos inspira a continuar investindo em projetos que unem capacitação profissional e cuidado integral, promovendo o bem-estar social e psicológico da nossa população”, completou.
