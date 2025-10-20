Prefeitura realiza mutirão odontológico para adiantar fila de atendimentos no CEO

Publicada em 20/10/2025 às 14h54
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (18) um mutirão de atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com o objetivo de adiantar a fila de pacientes agendados para os meses de janeiro e fevereiro de 2026.
A ação, realizada das 8h às 13h, contou com o trabalho dos profissionais do CEO e o apoio de parceiros da área da saúde, garantindo um atendimento ágil e humanizado à população.
Ao todo, 100 pacientes que aguardavam atendimento para o início do próximo ano foram convocados e atendidos, antecipando procedimentos e abrindo espaço na agenda para novos agendamentos.
Durante o mutirão, foram realizados procedimentos de extração, restauração e limpeza, priorizando casos com maior necessidade de intervenção imediata.
De acordo com a coordenação do Centro, a iniciativa faz parte de uma série de ações planejadas pela Semusa para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos especializados.
“Nosso foco é garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de tempo ou de estrutura. Com o apoio dos profissionais e parceiros, conseguimos avançar e melhorar a qualidade do serviço prestado”, destacou a direção do CEO.
A Prefeitura de Ji-Paraná reforça seu compromisso com a saúde pública e com a ampliação dos atendimentos odontológicos, assegurando à população um cuidado contínuo e de qualidade.
