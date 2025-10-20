Prefeitura de Porto Velho realiza palestra sobre prevenção ao câncer de mama no Prédio do Relógio

Publicada em 20/10/2025 às 16h42
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e uma das principais causas de morte por câncer. No entanto, quando detectado precocemente, o tratamento tem maior chance de sucesso e cura.
Por isso, nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Porto Velho, promoveu uma palestra educativa voltada para a prevenção do câncer de mama. O auditório do Prédio do Relógio, ficou lotado e as mulheres acompanharam a palestra com o tema Outubro Rosa: Juntas na luta contra o câncer de mama.
A palestra foi conduzida pela médica do trabalho, Marciana Fróio, que destacou a importância da campanha Outubro Rosa e ainda esclareceu dúvidas e orientações sobre cuidados essenciais para a saúde das mamas.
Durante a palestra, a médica reafirmou a prática do autoexame, a realização regular da mamografia e a adoção de hábitos de vida saudáveis. Também foram abordados os fatores de risco e a necessidade de acompanhamento médico constante e principalmente o cuidado durante o ano todo, não apenas no mês de outubro.
Prevenir o câncer de mama é um ato de amor e cuidado, destacou Marciana Fróio
“Eu fico feliz em ver esse auditório lotado de mulheres que são preocupadas com a saúde. Porque prevenir o câncer de mama é um ato de amor e cuidado com a saúde. Eu quero lembrar para vocês que, quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de cura. Nosso alerta é que vocês se cuidem e busquem especialistas quanto antes”, reforçou a palestrante.
Além de promover o conhecimento sobre a prevenção do câncer de mama, a palestra proporcionou um espaço de diálogo e aprendizado, fortalecendo o vínculo entre a gestão e a população. A ação reforçou a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, inspirando atitudes de atenção e amor à vida.
Com esse encontro, a Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a saúde da população, servidores e público em geral, promovendo ações que incentivem a conscientização e o autocuidado, especialmente entre as mulheres. A palestra reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce.
“Além de salvar vidas, a prevenção contribui para que as mulheres mantenham sua saúde e bem-estar, reduzindo o sofrimento causado pela doença e pelos tratamentos. Adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar, diminui a probabilidade de desenvolver a doença”, finaliza Marciana Fróio.
A CAMPANHA
A campanha Outubro Rosa teve origem nos Estados Unidos, na década de 1990, como uma iniciativa para aumentar a conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. A ideia principal era criar um movimento que unisse mulheres, profissionais da saúde e organizações para informar e mobilizar a população sobre a prevenção da doença.
É uma campanha internacional realizada anualmente durante o mês de outubro, que tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama um dos tipos de câncer que mais afetam as mulheres no mundo.
Durante todo o mês, diversas ações são promovidas para informar, educar e incentivar as mulheres a adotarem hábitos saudáveis, realizarem o autoexame e buscarem exames clínicos e mamografias regularmente
Comentários
Seja o primeiro a comentar!