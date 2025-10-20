Prefeitura de Porto Velho realiza operação tapa-buracos em Nova Mutum Paraná

Publicada em 20/10/2025 às 11h53
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com os serviços de recuperação asfáltica em todo o município. Nesta semana, as equipes estão atuando no distrito de Nova Mutum Paraná, com a execução do serviço de tapa-buracos em diversas vias da localidade. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança aos motoristas e pedestres, além de contribuir com a mobilidade urbana.
O trabalho faz parte do cronograma de manutenção que vem sendo executado tanto na área urbana quanto nos distritos. O serviço é essencial para recuperar trechos danificados pelas chuvas e pelo desgaste natural do tempo, assegurando melhor qualidade de vida à população.
As equipes estão percorrendo as principais ruas e avenidas de Nova Mutum Paraná, com os serviços de tapa-buracos para corrigir os danos existentes. O trabalho é acompanhado de perto pelos moradores, que têm reconhecido a importância da presença da Prefeitura no distrito.
Josiane Silva, moradora de Nova Mutum há 14 anos, expressou sua satisfação com os serviços. “É muito bom o trabalho que a Prefeitura está fazendo por nós aqui. Está nos deixando muito felizes. Estamos sendo olhados pela Prefeitura, não ficamos de escanteio".
A presença constante das equipes da Seinfra reforça o compromisso da gestão municipal em levar infraestrutura de qualidade também aos distritos. Além de melhorar o visual urbano, o serviço de tapa-buracos facilita o deslocamento da população e contribui para o desenvolvimento local.
Com esse tipo de ação, a Prefeitura de Porto Velho demonstra que está atenta às demandas da comunidade e empenhada em garantir que os distritos recebam todos os serviços necessários.
O trabalho em Nova Mutum Paraná é mais um exemplo do esforço conjunto para manter as vias em boas condições, oferecendo mais conforto e segurança para todos.
