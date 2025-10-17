Prefeitura de Porto Velho realiza Caminhada Outubro Rosa

Publicada em 17/10/2025 às 11h45
Com foco na conscientização e promoção da saúde do público feminino, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Secretaria Geral do Governo (CPPM/SGOV), realiza no próximo dia 25 (sábado), às 8h, no Espaço Alternativo, a Caminhada - Outubro Rosa "Passos que Florescem".
“Nosso principal objetivo é promover um evento para conscientizar e destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, pois a detecção em estágios iniciais aumenta significativamente as chances de cura”, explica Maria Carolina Vital, gerente de políticas assistenciais para mulheres da CPPM.
A ideia é incentivar o autocuidado das mulheres para se conhecerem melhor, incentivar o autoexame e a procura por ajuda médica ao perceberem qualquer sinal ou sintoma suspeito, como nódulos e alterações na pele, entre outros sinais.
Inscrição para a caminhada acontece nos dias 22 e 23 de outubro, no auditório da Prefeitura de Porto Velho (Prédio do Relógio)
Outro ponto importante é facilitar o acesso aos serviços básicos de saúde, disponibilizar serviços assistenciais, reduzir barreiras socioeconômicas e regionais que podem limitar o cuidado em saúde.
“Dessa forma, estaremos construindo um espaço acolhedor para as mulheres, com os suportes necessários para garantir esse encontro de conscientização com a nossa população, com dignidade e propósito”, ressaltou Maria Carolina.
INSCRIÇÃO
A inscrição para a caminhada acontece nos dias 22 e 23 de outubro, no auditório da Prefeitura de Porto Velho (Prédio do Relógio). Para se inscrever, basta levar um batom novo ou um lenço de tecido, que será doado ao Hospital de Amor Amazônia para projetos que trabalham a autoestima de mulheres com câncer. Ao fazer a doação, a pessoa que participar receberá uma camiseta exclusiva da caminhada.
PROGRAMAÇÃO
08:00 - Momento de Acolhimento e Atividade de Integração (Aula de Zumba);
08:30 - Início da recepção das participantes, entrega das camisetas e atividades nos stands; 09:00 - Fala de Autoridades;
09:30 - Organização para a Caminhada;
10:00 - Início da Caminhada;
11:00 - Finalização da Caminhada e entrega de mudas de plantas para as participantes.
SERVIÇO
Evento: Caminhada Outubro Rosa "Passos que Florescem"
Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 08h às 11h
Local: Av. Jorge Teixeira - Espaço Alternativo
Entrevista: Anne Cleyanne, titular da CPPM ou Maria Carolina Vital Martins, gerente de políticas assistenciais da CPPM
Foto: João Paulo Prudêncio/ Secom
