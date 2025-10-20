Prefeitura de Porto Velho promove qualificação dos primeiros administradores distritais eleitos que receberam capacitação em gestão e controle de gastos

Publicada em 20/10/2025 às 15h45
Empenhada em fortalecer a administração pública nos 13 distritos de Porto Velho, a Prefeitura promoveu nesta segunda-feira (20) uma ação voltada ao aprimoramento das práticas de gestão e liderança local.
Durante todo o dia, os administradores distritais eleitos — no primeiro pleito dessa natureza realizado na história da capital rondoniense — participaram de cursos de formação sobre transparência, ética, controle de gastos, gestão e postura profissional, entre outros temas fundamentais para a boa condução das administrações locais.
Para o controlador-geral do município, Jonhy Milson Oliveira Martins, essa iniciativa marca uma nova etapa na profissionalização da gestão distrital. “Essa é a segunda fase, que vem após a eleição, e trata-se da capacitação dos gestores, que serão um canal direto com a Prefeitura, atendendo a todos os moradores de Porto Velho — não apenas os do perímetro urbano”.
A secretária executiva de Gastos Públicos, Euma Tourinho, ressaltou que a capacitação deve gerar resultados práticos e positivos rapidamente nas comunidades.
“Nossos administradores participam de um treinamento que envolve conceitos técnicos e complexos, capacitando-os a promover economia de recursos e ampliar o poder de investimento da Prefeitura. Os distritos ficaram muitos anos esquecidos, e seus moradores querem ver as melhorias acontecendo. Não tenho dúvida de que já estamos colhendo e colheremos resultados muito melhores neste ano”, afirmou Euma.
O administrador do distrito de Nova Califórnia, André Piana — localizado a mais de 200 quilômetros da capital — ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer o vínculo entre o poder público e os distritos mais distantes.
“A realidade dos distritos é muito diferente da capital, por isso esse evento é de extrema importância para todos nós, administradores. Felizmente, a Prefeitura tem demonstrado vontade de trabalhar. Ainda estamos longe, mas tenho certeza de que estamos muito mais próximos do que antes”, afirmou André Piana.
A capacitação dos administradores distritais seguirá de forma contínua, garantindo mais eficiência e integração entre as gestões locais e a administração central do município.
Os administradores foram escolhidos por meio de uma lista tríplice, sendo eleito o primeiro colocado de cada localidade, após os moradores de 13 distritos rurais e ribeirinhos de Porto Velho irem às urnas, pela primeira vez na história, para eleger seus representantes distritais, em agosto deste ano.
