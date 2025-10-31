Prefeitura de Porto Velho leva regularização fundiária a Vista Alegre do Abunã

Publicada em 31/10/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), inicia na próxima segunda-feira (3), mais uma etapa do programa de regularização fundiária no distrito de Vista Alegre do Abunã. A ação segue até o dia 13 de novembro e será retomada entre 23 de novembro e 2 de dezembro, garantindo o direito à moradia e oferecendo segurança jurídica aos moradores que há anos aguardam a titulação de suas propriedades.
Durante o período de atendimento, as equipes técnicas da secretaria realizam abertura de processos individuais, vistorias e atualização de documentos, etapas essenciais para a conclusão do processo de regularização.
O secretário da Semdec, Raimundo Alencar, destacou a importância da ação para o fortalecimento do distrito. Segundo ele, a regularização fundiária representa um passo fundamental para o desenvolvimento urbano e social da região, trazendo dignidade e estabilidade às famílias locais.
A secretária-adjunta, Lu Rapozo, reforçou que a iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com as comunidades mais afastadas, assegurando que o trabalho da Semdec chegue a todos os distritos de Porto Velho de forma efetiva e organizada.
As atividades serão realizadas na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, localizada na rua João Bortolozzo, s/n, bairro Centro, com atendimentos de segunda a sábado, das 8h15 às 12h e das 14h15 às 18h. No sábado, 8 de novembro, o atendimento ocorrerá das 8h15 às 12h.
A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso em avançar na regularização fundiária e promover o desenvolvimento sustentável e ordenado de todo o município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!