Prefeitura de Porto Velho inicia os preparativos para montagem da estrutura do Natal no Parque da Cidade

Contagem regressiva para a população viver um fim de ano inesquecível, onde a magia acontece. A Prefeitura deu início, nesta semana, aos preparativos para a montagem da estrutura que vai celebrar o Natal Porto Velho Luz, no Parque da Cidade. A expectativa é que a decoração natalina e as atrações especiais estejam prontas para receber a população a partir da segunda quinzena de novembro.
De acordo com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), os trabalhos começaram com os reparos no local, desde a manutenção até obras estruturantes. Entre os serviços estão a montagem da Praça Sensorial, espaço neuro divergente para crianças autistas e ainda uma rampa de acesso que está sendo construída no palco central do Parque da Cidade.
Além disso, outros reparos estão sendo feitos antes da montagem da estrutura do Natal, como a iluminação, tratamento da água do lago e outros ajustes para receber da melhor forma a população. Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, esses detalhes são fundamentais para receber a montagem do Natal Porto Velho Luz.
“O Parque da Cidade foi fechado na última segunda-feira para que o espaço seja preparado com segurança, em especial para que a população não corra risco. Nosso parque vai receber uma estrutura grandiosa e por isso são necessários esses ajustes, antes da montagem do Natal. Além disso a inclusão é um dos pontos fundamentais dessa festa, com a Praça Sensorial e o espaço neuro divergente”, disse o presidente.
MAGIA QUE ENCANTA
Entre as atrações já confirmadas, estão: árvore gigante em pixel LED que será montada no meio do lago; pista de patinação no gelo de 12x25m, inédita na região; casa do Papai Noel e a estação do trenzinho de Natal; vila de alimentação encantada, reunindo sabores locais e regionais; decoração temática e sensorial, pensada para proporcionar experiências únicas a todas as idades.
Além da iluminação, a Prefeitura investirá em uma programação cultural diversificada, incluindo shows musicais, apresentações de corais e atividades para toda a família. O objetivo é fortalecer o espírito natalino e fomentar o turismo local, movimentando a economia durante o período festivo.
“O nosso Natal Porto Velho Luz vai durar 45 dias e segue até o dia 5 de janeiro de 2026. Eu tenho certeza que essa é a maior festa de Natal já vista em Porto Velho com uma belíssima estrutura de decoração, atrações para as famílias, fomentando a economia da nossa cidade e, principalmente, proporcionando um evento grandioso que nossa população merece”, concluiu o presidente.
SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO
O prefeito Léo Moraes enfatizou a importância das celebrações para a cidade. “O Natal é um momento de união, alegria e esperança. Queremos proporcionar um ambiente acolhedor e mágico para nossos moradores e visitantes, valorizando nossa cultura e incentivando a participação de todos nas festividades. E podem ter certeza que esse é o maior Natal que nossa cidade já viu. Já estamos a todo vapor nos preparativos e logo o espaço estará preparado para receber a todos”, afirmou o prefeito.
Os porto-velhenses poderão acompanhar as novidades e a programação completa pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Porto Velho. A expectativa é que a cidade se transforme em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores, garantindo um fim de ano inesquecível para todos.
