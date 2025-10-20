Prefeitura de Porto Velho atua na recuperação de área de proteção ambiental e manutenção de espaço público

Publicada em 20/10/2025 às 15h57
A Prefeitura de Porto Velho vem realizando ações importantes voltadas à recuperação de áreas de proteção ambiental, além de intensificar a manutenção dos espaços públicos da cidade. Essas iniciativas têm como objetivo preservar o meio ambiente, garantir a qualidade de vida da população e promover o uso sustentável dos recursos naturais.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), por meio do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA), realizou uma série de ações voltadas à recuperação de área de preservação permanente (APP) e à manutenção de espaço público em Porto Velho.
As equipes da Sema realizaram diversas ações, como o plantio de espécies nativas, remoção de resíduos sólidos, limpeza e revitalização do entorno do espaço, contribuindo para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população na região do canal Santa Bárbara, região central da capital, na rua Jacy-Paraná, entre a avenida Presidente Dutra e rua Capitão Erson de Menezes. Essas ações visam restaurar o equilíbrio ambiental e proteger a fauna e flora da região.
De acordo com o secretário Vinícius Miguel, essas iniciativas integram um trabalho contínuo de recuperação ambiental desenvolvido pelo município, que busca garantir o equilíbrio ecológico, proteger os recursos naturais e promover uma cidade mais sustentável.
“Cuidar do meio ambiente e dos espaços públicos é fundamental para o bem-estar da população de Porto Velho. Desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes, estamos empenhados em preservar nossos recursos naturais e oferecer locais de convivência agradáveis para todos. Vamos seguir com esse trabalho em vários pontos da capital”, disse o secretário.
A Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso com a sustentabilidade e convida a população a colaborar cuidando dos espaços públicos e respeitando as áreas protegidas.
Além disso, a Sema reforça que ações como essa refletem o comprometimento da gestão municipal com a responsabilidade ambiental, estimulando também a consciência ecológica da população e o uso adequado dos espaços públicos.
