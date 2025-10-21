VACINA ANTIRRÁBICA

Prefeitura de Ji-Paraná vacina mais de 7,9 mil animais no primeiro Dia D de combate à raiva

No primeiro Dia D, realizado no 1º distrito, 7.925 animais — entre cães e gatos — foram vacinados contra a raiva, reforçando o compromisso do município com a prevenção e o controle de zoonoses