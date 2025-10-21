Prefeitura de Ji-Paraná vacina mais de 7,9 mil animais no primeiro Dia D de combate à raiva

Publicada em 21/10/2025 às 16h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da Divisão de Zoonoses, segue avançando na campanha de vacinação antirrábica.
No primeiro Dia D, realizado no 1º distrito, 7.925 animais — entre cães e gatos — foram vacinados contra a raiva, reforçando o compromisso do município com a prevenção e o controle de zoonoses.
A imunização é essencial para proteger não apenas os animais, mas também a saúde da população, já que a raiva é uma doença grave e fatal. A Prefeitura mantém o trabalho de forma contínua: o Centro de Zoonoses realiza a vacinação durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, garantindo que todos os tutores tenham oportunidade de manter seus pets protegidos.
A próxima grande mobilização acontecerá no Dia D do 2º distrito, marcado para o dia 1º de novembro, com equipes distribuídas em diversos pontos para ampliar ainda mais a cobertura vacinal no município.
“A vacinação antirrábica é um ato de cuidado e responsabilidade. A Prefeitura segue empenhada em alcançar o maior número possível de animais, porque proteger os pets é também proteger a saúde pública”, destacou a equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ).
