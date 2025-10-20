PROMOÇÃO DA SAÚDE

Prefeitura de Ji-Paraná realiza a primeira edição do projeto “Saúde Mais Perto de Você”

O evento aconteceu no Centro Desportivo e de Lazer (Cedel), no bairro BNH, das 15h às 18h, e reuniu diversos serviços, atendimentos e atividades educativas em várias áreas da saúde