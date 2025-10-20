Prefeitura de Ji-Paraná realiza a primeira edição do projeto “Saúde Mais Perto de Você”

Publicada em 20/10/2025 às 11h20
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (18) a primeira edição do projeto “Saúde Mais Perto de Você”, uma grande ação voltada à promoção da saúde, prevenção de doenças e bem-estar da população.
O evento aconteceu no Centro Desportivo e de Lazer (Cedel), no bairro BNH, das 15h às 18h, e reuniu diversos serviços, atendimentos e atividades educativas em várias áreas da saúde. A iniciativa contou com a participação de instituições parceiras e teve o apoio das secretarias municipais de Esportes e Lazer (Semes) e de Proteção e Bem-Estar Animal (Sempba).
Durante a tarde, a população teve acesso a orientações e atendimentos sobre saúde mental, prevenção de ISTs, hepatites virais, saúde da mulher, atenção materno-infantil, doenças tropicais, arboviroses e atualização do cartão de vacina. O Hospital de Amor também marcou presença, com triagens de câncer de pele e ações de prevenção ao câncer de boca e mama.
As equipes do Centro de Saúde da Mulher Cecília Cunha, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) participaram com atividades educativas e orientações específicas voltadas à saúde física e emocional, reforçando a importância do cuidado integral.
Além dos atendimentos, o público pode acompanhar uma feira de adoção de animais, organizada pela Sempba, e uma aula de Zumba promovida pela Semes, encerrando a tarde com muita energia, movimento e integração comunitária.
De acordo com a coordenação da Semusa, o projeto “Saúde Mais Perto de Você” tem o objetivo de levar os serviços de saúde até as comunidades, aproximando os cidadãos dos atendimentos e ações preventivas promovidas pela Prefeitura.
“A ideia é descentralizar e ampliar o acesso à informação e aos cuidados de saúde, unindo parceiros e instituições em um mesmo espaço, de forma leve e acessível”, destacou a coordenação da Semusa.
A ação reforça o compromisso da administração municipal em promover políticas públicas de saúde com presença, cuidado e resultado.
