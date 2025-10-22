Prefeitura de Ji-Paraná avança com Operação Tapa-Buracos nas ruas do Segundo Distrito

Publicada em 22/10/2025 às 11h38
A Operação Tapa-Buracos segue em ritmo intenso nos dois distritos de Ji-Paraná, em uma força-tarefa que visa beneficiar diversos bairros da cidade. Nesta semana, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), acelerou os trabalhos de recuperação asfáltica, atendendo às recomendações do prefeito Affonso Cândido (PL) e às demandas encaminhadas pelas redes sociais e canais oficiais do município.
O objetivo da operação é melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos ji-paranaenses, reduzindo os transtornos enfrentados por motoristas e pedestres, especialmente neste período que antecede o inverno amazônico. Com as ruas em melhores condições, o trânsito se torna mais seguro e fluido.
Nesta terça-feira (21), os serviços de tapa-buracos foram concluídos em vários pontos do Segundo Distrito, incluindo a Rua Teresina com T-1, Rua Acre próximo à T-1, Avenida Brasil com T-2, Rua T-3 entre a Avenida Brasil e a Rua Maringá, e Rua Manoel Franco entre T-2 e T-3. A equipe também realizou o reperfilamento da Rua Aurélio Bernardi, no trecho entre a Manoel Franco e a São Luiz, no bairro Nova Brasília.
A Prefeitura reforça que a operação continuará sendo realizada em toda a cidade, durante todo o ano, conforme as demandas apresentadas pela população. A expectativa é de que os transtornos causados pelos buracos sejam gradualmente reduzidos, garantindo mais conforto e segurança aos moradores.
