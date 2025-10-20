Prefeitura de Ji-Paraná alcança 271 atualizações de cartão na Campanha de Multivacinação
Por Natália Pessoa
Publicada em 20/10/2025 às 14h23
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (18) mais uma etapa da Campanha de Multivacinação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação teve como objetivo facilitar o acesso das famílias à imunização, oferecendo uma oportunidade para que os pais atualizassem a caderneta de vacinação dos filhos sem precisar faltar ao trabalho e sem que os estudantes perdessem aula.

Durante o dia, oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estiveram abertas para atendimento: Dom Bosco, José dos Santos, 2 de Abril, Nova Londrina, Nova Colina, Km 5, L1 Maringá e Juscelino Cardoso. No total, foram 271 atualizações de cartão de vacinação, resultado do comprometimento das equipes e da boa adesão da comunidade.

De acordo com o levantamento da Semusa, muitos responsáveis compareceram às unidades apenas para conferência das cadernetas, sem necessidade de novas doses, um dado que demonstra avanço na cobertura vacinal e maior conscientização sobre a importância da prevenção.

“Esses números refletem o esforço das nossas equipes e o compromisso das famílias em manter a vacinação em dia. É um trabalho conjunto que garante mais saúde e segurança para nossas crianças e adolescentes”, destacou a coordenação de imunização da Semusa.

A Prefeitura de Ji-Paraná segue promovendo ações fixas e itinerantes em toda a cidade, reforçando o compromisso com a prevenção e a saúde pública de qualidade para todos.
 

Geral SAÚDE
Imprimir imprimir