Prefeitura de Ji-Paraná alcança 271 atualizações de cartão na Campanha de Multivacinação

Publicada em 20/10/2025 às 14h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (18) mais uma etapa da Campanha de Multivacinação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
A ação teve como objetivo facilitar o acesso das famílias à imunização, oferecendo uma oportunidade para que os pais atualizassem a caderneta de vacinação dos filhos sem precisar faltar ao trabalho e sem que os estudantes perdessem aula.
Durante o dia, oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estiveram abertas para atendimento: Dom Bosco, José dos Santos, 2 de Abril, Nova Londrina, Nova Colina, Km 5, L1 Maringá e Juscelino Cardoso. No total, foram 271 atualizações de cartão de vacinação, resultado do comprometimento das equipes e da boa adesão da comunidade.
De acordo com o levantamento da Semusa, muitos responsáveis compareceram às unidades apenas para conferência das cadernetas, sem necessidade de novas doses, um dado que demonstra avanço na cobertura vacinal e maior conscientização sobre a importância da prevenção.
“Esses números refletem o esforço das nossas equipes e o compromisso das famílias em manter a vacinação em dia. É um trabalho conjunto que garante mais saúde e segurança para nossas crianças e adolescentes”, destacou a coordenação de imunização da Semusa.
A Prefeitura de Ji-Paraná segue promovendo ações fixas e itinerantes em toda a cidade, reforçando o compromisso com a prevenção e a saúde pública de qualidade para todos.
