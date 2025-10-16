Prefeitura de Jaru realiza Dia D de Vacinação e atualização do cadastro do Bolsa Família neste sábado, 18

Publicada em 16/10/2025 às 14h33
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, e da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semdes, realiza neste sábado, 18, o Dia D da campanha nacional de multivacinação, assim como a segunda pesagem obrigatória e atualização dos dados do Cadastro Único de beneficiários do Bolsa Família.
Os atendimentos serão feitos no período entre as 8h e 17h, nas unidades de saúde Rute de Souza (Setor 07), Carlos Chagas (Setor 05), Marcelina Tereza (Setor 08) e no Centro de Saúde Izaltino Lopes, localizado no distrito de Tarilândia.
Na oportunidade, estarão disponíveis todos os imunizantes que constam no calendário nacional de vacinação, para todas as faixas etárias. É importante destacar que os procedimentos de pesagem, atualização da caderneta de vacinação e do Cadastro Único são obrigatórios, e a ausência poderá acarretar na suspensão ou cancelamento do Bolsa Família.
