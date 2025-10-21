Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Reunião Setorial de Convênios

Por ASSESSORIA
Publicada em 21/10/2025 às 09h13
Na manhã desta segunda-feira (20/10), a Prefeitura de Espigão D’Oeste sediou uma importante Reunião Setorial de Convênios, com a presença do Controlador Interno do município, da Gerente da GAATEC e da Gerente de Convênios do DER.
O encontro teve como objetivo aprimorar as práticas de gestão de convênios, promovendo diálogo e alinhamento entre as equipes envolvidas na execução, controle e prestação de contas dos recursos públicos.
A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência, eficiência e padronização dos processos, garantindo mais segurança e qualidade na aplicação dos recursos destinados à população.
