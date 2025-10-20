Por ASSESSORIA
Publicada em 20/10/2025 às 14h26
Nesta terça-feira (21/10), às 19h, tem diversão garantida para toda a família! A prefeitura de Ariquemes realiza sessão gratuita de Cinema no Bairro Mutirão.
Venha participar da sessão gratuita de cinema na Rua Dom Pedro II, ao lado da Escola Pedro Louback – Bairro Mutirão.
O evento é uma realização da Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SEMTEC), levando cultura, lazer e entretenimento para os bairros da nossa cidade!
Traga sua cadeira, sua família e muita alegria para curtir essa noite especial de cinema ao ar livre!
