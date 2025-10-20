Prefeitura alerta sobre tentativas de golpes em nome da Defesa Civil de Porto Velho

Publicada em 20/10/2025 às 11h48
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil, alerta às famílias cadastradas junto ao município, vítimas de enchentes, secas ou algum outro fenômeno natural, para que não forneçam dados pessoais como endereço, RG ou CPF para pessoas desconhecidas. Criminosos se passando por membros da Defesa Civil estão tentando aplicar golpes.
“A Defesa Civil Municipal não solicita via e-mail, SMS ou WhatsApp dados cadastrais das pessoas, como RG e CPF, para fazer qualquer tipo de entrega de ajuda social. O trabalho da Defesa Civil é ir diretamente à casa das pessoas que estão precisando. Não confiem dados solicitados por telefone ou pela internet”, disse Marcos Berti, titular da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC).
Ele explicou que os golpistas, dizendo serem integrantes da SMDC, estão ligando ou mandando mensagens para as pessoas cadastradas junto ao órgão municipal. Os criminosos solicitam dados pessoais e até número do RG e CPF, alegando que é para que as famílias possam receber auxílio do governo federal, do estado ou da Prefeitura, devido à situação que estão enfrentando, mas na verdade trata-se de golpe.
Antes de fornecer qualquer informação nesse sentido, Marcos Berti pede que as pessoas primeiramente entrem em contato com a Defesa Civil Municipal para tirar dúvidas. Além disso, caso alguém já tenha sido vítima dos golpistas, deve procurar imediatamente a polícia para registrar ocorrência.
“Eles escolhem como vítimas os idosos e as pessoas que têm menos conhecimento em informática”, alerta o superintendente da Defesa Civil. Na dúvida, ligue para o (69) 98473-2112, 199 ou ainda para o 193, que é do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil está à disposição para orientar em qualquer situação atípica”, completou.
