Publicada em 21/10/2025 às 11h32
Evento promove capacitação e troca de experiências entre atendentes e reforça o apoio do Sebrae aos microempreendedores de Rondônia
No dia 6 de novembro, Porto Velho recebe o Encontro Estadual das Salas do Empreendedor 2025, das 8h às 18h, no Hotel Golden Plaza, na Av. Jorge Teixeira. O evento reúne atendentes das Salas do Empreendedor para capacitação, troca de experiências e atualização das práticas de atendimento a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
As Salas do Empreendedor funcionam como o principal canal de atendimento aos pequenos negócios nos municípios em que estão presentes. Criadas a partir de uma parceria entre o Sebrae em Rondônia, Prefeituras Municipais e Câmaras de Vereadores, essas salas oferecem orientação e suporte de qualidade aos empreendedores locais.
Atualmente, o estado conta com 49 Salas do Empreendedor e 55 atendentes, que já realizaram mais de 15 mil atendimentos em 2025. No ano passado, esse número ultrapassou 18 mil atendimentos, reforçando a relevância do serviço.
O Encontro acontece anualmente e, neste ano, contará com uma programação especial, incluindo palestras e oficinas, pensadas para aprimorar as habilidades dos atendentes. O objetivo é garantir um atendimento cada vez mais qualificado aos microempreendedores, fortalecendo o ecossistema empreendedor em Rondônia.
O Encontro Estadual das Salas do Empreendedor 2025 é, portanto, uma oportunidade para reforçar o compromisso do Sebrae em Rondônia com o desenvolvimento dos microempreendedores e valorizar o trabalho dos atendentes que atuam diretamente nas comunidades.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
