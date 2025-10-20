Porto Velho mobiliza pais e responsáveis na Campanha Nacional de Multivacinação

Publicada em 20/10/2025 às 10h17
No último sábado (18), Porto Velho ganhou um movimento especial em 11 pontos estratégicos da cidade. Pais, avós e responsáveis aproveitaram o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para garantir que as crianças e adolescentes menores de 15 anos tivessem a caderneta de vacinação atualizada. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), buscou facilitar o acesso às vacinas e reforçar a importância da imunização na prevenção de doenças.
Entre os participantes, Jarbem Maia levou o neto para vacinar, mesmo com a caderneta já em dia. “Trouxe meu neto para garantir que está tudo certo com as vacinas, porque a gente nunca sabe quando pode precisar. É importante manter a caderneta atualizada para proteger as crianças”, contou.
Também esteve presente Cassiana Oliveira, que levou os dois filhos para serem vacinados. Ela falou sobre a correria do dia a dia e como o Dia D facilitou o compromisso com a saúde dos pequenos.
“A rotina do dia a dia é muito corrida, e o Dia D no sábado foi importante para facilitar a atualização das vacinas das crianças, porque durante a semana fica difícil conciliar com o trabalho”.
Durante o Dia D, 11 pontos de vacinação funcionaram das 8h às 17h, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Porto Velho Shopping e a Escola Cívico-Militar Daniel Neri, em parceria com a Fiocruz. Estiveram disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, como HPV, meningite e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Para receber as vacinas, foi necessário apresentar documento de identificação da criança ou adolescente e a caderneta de vacinação.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, disse que a mobilização do Dia D é apenas parte do trabalho contínuo da rede de saúde. “Apesar de a gente fazer esse dia de conscientização, fazer essa convocação, as nossas unidades básicas de saúde vão continuar a vacinação por todo o ano”.
Já a coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, explicou o objetivo da campanha. “Essa é uma campanha de multivacinação que a gente chama de atualização do calendário vacinal, desde o nascimento do bebê até a maioridade. Lembrando que o foco dessa campanha são os adolescentes, principalmente os adolescentes de 9 e 14 anos, mas está disponível todas as vacinas do calendário vacinal de rotina”.
Ela também esclareceu dúvidas comuns da população.
“Tem muita gente com dúvida, querendo saber da Influenza. A Influenza é uma campanha anual e, para a nossa região, só vai acontecer no mês de novembro”.
As unidades de vacinação participantes do Dia D foram:
• UBS José Adelino
• UBS Renato Medeiros
• UBS Caladinho
• UBS Ronaldo Aragão
• UBS Castanheira
• UBS Mariana
• UBS Ernandes Índio
• UBS Nova Floresta
• UBS Osvaldo Piana
• UBS Pedacinho de Chão
• Unidade de Vacinação no Porto Velho Shopping
• Escola Cívico-Militar Daniel Neri (em parceria com a Fiocruz)
O público-alvo da campanha foi composto por crianças e adolescentes menores de 15 anos. Pessoas de outras faixas etárias com vacinas em atraso também puderam se imunizar durante o período da campanha.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é um compromisso com a saúde pública. A Semusa seguiu empenhada em ampliar o acesso às vacinas e garantir a proteção da população de Porto Velho.
